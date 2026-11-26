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Wendel de Novais
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10:49
O atacante David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD e jogador do Vasco, foi preso nesta quinta-feira (26) por suspeita de envolvimento em uma investigação que apura tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa. O atleta é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo e já havia sido alvo de uma operação em setembro deste ano. As informações são do g1.
A investigação, batizada de Operação A Tropa, apura possíveis vínculos com o Comando Vermelho (CV). David estava submetido a medidas cautelares impostas pela Justiça capixaba, entre elas a proibição de deixar o território nacional e de manter contato com outros investigados. A polícia ainda não informou o que motivou especificamente a prisão decretada nesta quinta-feira.
A trajetória de DVD
Em outubro, o jogador foi chamado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para comparecer à 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, e entregar o passaporte. O documento foi apresentado por um advogado do atleta. Na ocasião, David também foi informado sobre as restrições judiciais e a obrigação de comparecer periodicamente perante a Justiça.
A suspeita envolvendo o atacante surgiu durante a análise de conversas mantidas com Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância e conterrâneo do jogador. Ruan é investigado por uma tentativa de homicídio registrada em 2024. No decorrer das apurações, os policiais também identificaram diálogos dele com Hayner William Monjardim Cordeiro, outro jogador de futebol.
David prestou depoimento em setembro, quando negou qualquer participação em atividades relacionadas ao tráfico de drogas ou armas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Espírito Santo, que busca esclarecer a atuação dos envolvidos e as possíveis conexões com o grupo criminoso investigado.