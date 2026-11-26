CRIME

Atacante de gigante do Brasileirão é preso por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

David já tinha sido alvo da Operação A Tropa e estava proibido de deixar o país e manter contato com outros investigados.

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10:49

David Corrêa da Fonseca, o DVD Crédito: Reprodução

O atacante David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD e jogador do Vasco, foi preso nesta quinta-feira (26) por suspeita de envolvimento em uma investigação que apura tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa. O atleta é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo e já havia sido alvo de uma operação em setembro deste ano. As informações são do g1.

A investigação, batizada de Operação A Tropa, apura possíveis vínculos com o Comando Vermelho (CV). David estava submetido a medidas cautelares impostas pela Justiça capixaba, entre elas a proibição de deixar o território nacional e de manter contato com outros investigados. A polícia ainda não informou o que motivou especificamente a prisão decretada nesta quinta-feira.

A trajetória de DVD 1 de 14

Em outubro, o jogador foi chamado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para comparecer à 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, e entregar o passaporte. O documento foi apresentado por um advogado do atleta. Na ocasião, David também foi informado sobre as restrições judiciais e a obrigação de comparecer periodicamente perante a Justiça.

A suspeita envolvendo o atacante surgiu durante a análise de conversas mantidas com Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância e conterrâneo do jogador. Ruan é investigado por uma tentativa de homicídio registrada em 2024. No decorrer das apurações, os policiais também identificaram diálogos dele com Hayner William Monjardim Cordeiro, outro jogador de futebol.