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Atacante destaque do Brasileirão com multa de R$ 600 milhões vira alvo do Manchester City no mercado

Verdão informou que multa do atacante é de 100 milhões de euros e não pretende facilitar a saída de titulares

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 14:48

Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências
Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Manchester City entrou na disputa por um dos jogadores de destaque do Palmeiras em meio ao processo de reformulação do elenco para a sequência da temporada. Segundo apuração da ESPN, o clube inglês avalia a contratação do meia-atacante Allan, de 22 anos, e já sinalizou ao Verdão o interesse no jogador.

Apesar da movimentação, as conversas ainda estão em fase inicial. O City não apresentou uma proposta oficial pelo atleta, que é considerado uma peça importante no elenco comandado por Abel Ferreira. Allan atua tanto aberto pelo lado direito quanto mais avançado no setor ofensivo.

Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências

Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências por Reprodução/Redes Sociais
Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências por Reprodução/Redes Sociais
Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências por Reprodução/Redes Sociais
Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências por Reprodução/Redes Sociais
Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências por Reprodução/Redes Sociais
Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências por Reprodução/Redes Sociais
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Allan é alvo do Aston Villa nesta janela de transferências por Reprodução/Redes Sociais

O interesse dos ingleses acontece justamente em um momento de mudanças no elenco. O City Football Group vê Allan como uma possível alternativa para ocupar o espaço de Savinho, que negocia sua saída para o Tottenham. A reformulação do ataque aumenta a busca por jogadores que possam exercer diferentes funções no setor.

O Palmeiras, por sua vez, deixou claro que não pretende facilitar a saída de jogadores considerados titulares. O clube informou aos ingleses que a multa rescisória de Allan está estabelecida em 100 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 607 milhões.

Internamente, porém, o Verdão não descarta analisar uma eventual negociação caso receba uma proposta considerada muito alta. A sinalização não significa que a transferência esteja encaminhada, mas abre espaço para que uma oferta do clube inglês seja discutida.

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