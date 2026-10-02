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Atacante dinamarquês faz comemoração de Cristiano Ronaldo e empurra Jorge Jesus em jogo contra Portugal

Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:08

Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo
Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo Crédito: Reprodução

Rasmus Hojlund se envolveu em uma cena inusitada após a derrota da Dinamarca por 4 a 2 para Portugal, nesta quinta-feira, em Copenhague, pela Liga das Nações. O atacante dinamarquês rejeitou o cumprimento de Jorge Jesus e chegou a empurrar o técnico português.

A situação aconteceu depois do apito final. Jorge Jesus se aproximou de Hojlund para cumprimentá-lo, e o jogador inicialmente respondeu ao gesto. Na sequência, porém, afastou a mão do treinador e deu um leve empurrão no peito dele.

Jorge Jesus reagiu com um sorriso, e os dois não tiveram uma discussão. A cena foi registrada pelas câmeras e rapidamente começou a circular nas redes sociais.

Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo

Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo por Reprodução
Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo por Reprodução
Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo por Reprodução
Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo por Reprodução
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Câmeras flagraram clima tenso entre jogador e técnico ainda no campo por Reprodução

Durante a partida, Hojlund já havia sido um dos destaques da Dinamarca. O atacante marcou o segundo gol da equipe e comemorou imitando Cristiano Ronaldo, com o tradicional salto e o grito de “Siu”.

A comemoração tem relação com a admiração de Hojlund pelo astro português. O atacante dinamarquês é fã declarado de Cristiano Ronaldo e já reproduziu o gesto característico do jogador em outras ocasiões.

Portugal venceu a Dinamarca por 4 a 2 e avançou na disputa da Liga das Nações. Após a partida, no entanto, a cena entre Hojlund e Jorge Jesus acabou chamando a atenção nas redes sociais.

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