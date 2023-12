Atacante do América cobra pix de R$ 50 mil após vencer Bahia

Autor de dois gols na vitória do América-MG sobre o Bahia, o atacante Renato Marques usou as redes sociais para cobrar um pix de R$ 50 mil prometido pelo humorista Dihh Lopes.



Lopes, que é torcedor do Santos, havia prometido pagar R$ 50 mil para o jogador do América que marcasse um gol sobre o Bahia. Renato, foi o autor do segundo e terceiro tentos do coelho.



"Faz o pix, irmão", escreveu o jogador de 19 anos após a partida no estádio Independência.