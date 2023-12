Após ganhar o noticiário por cobrar um suposto pix de R$ 50 mil por ter feito dois gols sobre o Bahia, o atacante Renato Marques, do América-MG, negou ter recebido o dinheiro.



Nas redes sociais, ele disse que foi "vítima de uma brincadeira" do humorista Dihh Lopes. Dihh, que é torcedor do Santos - clube que briga contra o rebaixamento -, prometeu pagar R$ 50 mil para o jogador do América-MG que marcasse gol contra o Bahia. Ele postou um suposto comprovante de transferência para Renato Marques, mas o jogador afirma que a imagem é falsa.