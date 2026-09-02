JUSTIÇA DESPORTIVA

Atacante do Bahia é denunciado ao STJD e pode pegar até três jogos de suspensão

Everaldo foi expulso após se envolver em discussão e troca de empurrões com preparador físico do Internacional e será julgado nesta sexta-feira (4) pelo tribunal desportivo

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 19:22

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O atacante Everaldo, do Bahia, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira (2) em razão da confusão ocorrida após o triunfo por 3x2 sobre o Internacional, no último domingo (30), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador pode receber uma punição de até três partidas.

Everaldo foi depois do apito final, após passar todo o jogo no banco de reservas. De acordo com a súmula da partida, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva informou ter recebido do quarto árbitro, Paulo Roberto Alves Junior, o relato de que Everaldo se envolveu em uma troca de ofensas e empurrões com o preparador físico do Internacional, Gonzalo Danilo Alvarez Meno, que também foi expulso.

Segundo o documento, o atacante tricolor ainda teria segurado o profissional colorado pela camisa, em um episódio que provocou um princípio de tumulto entre jogadores e integrantes das comissões técnicas

Campanha do Bahia na Série A 1 de 25

Os dois foram enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de ato desleal ou hostil durante uma partida. Entre as condutas previstas no artigo, está o ato de empurrar, de maneira acintosa, um companheiro ou adversário.

A punição prevista varia de uma a três partidas de suspensão. Entretanto, o próprio CBJD estabelece que a penalidade pode ser convertida em advertência quando a infração for considerada de pequena gravidade. O julgamento está marcado para as 10h30 desta sexta-feira (4), quando o STJD analisará o caso e poderá definir a punição do atacante.

Independentemente da decisão do STJD, Everaldo já terá de cumprir a suspensão automática provocada pelo cartão vermelho. Com isso, o atacante não poderá enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (5), às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia também é denunciado por atraso

Além do caso envolvendo Everaldo, o Bahia também foi denunciado pelo STJD, desta vez com base no artigo 206 do CBJD, que prevê punição para atrasos no início ou reinício de partidas.

Segundo o registro da partida contra o Internacional, o Bahia demorou três minutos para retornar ao gramado após o intervalo. O atraso efetivo no reinício do segundo tempo, porém, foi de dois minutos.