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Atacante do Bahia é denunciado ao STJD e pode pegar até três jogos de suspensão

Everaldo foi expulso após se envolver em discussão e troca de empurrões com preparador físico do Internacional e será julgado nesta sexta-feira (4) pelo tribunal desportivo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 19:22

Bahia
Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O atacante Everaldo, do Bahia, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira (2) em razão da confusão ocorrida após o triunfo por 3x2 sobre o Internacional, no último domingo (30), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador pode receber uma punição de até três partidas.

Everaldo foi depois do apito final, após passar todo o jogo no banco de reservas. De acordo com a súmula da partida, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva informou ter recebido do quarto árbitro, Paulo Roberto Alves Junior, o relato de que Everaldo se envolveu em uma troca de ofensas e empurrões com o preparador físico do Internacional, Gonzalo Danilo Alvarez Meno, que também foi expulso. 

Segundo o documento, o atacante tricolor ainda teria segurado o profissional colorado pela camisa, em um episódio que provocou um princípio de tumulto entre jogadores e integrantes das comissões técnicas

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
1 de 25
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Os dois foram enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de ato desleal ou hostil durante uma partida. Entre as condutas previstas no artigo, está o ato de empurrar, de maneira acintosa, um companheiro ou adversário.

A punição prevista varia de uma a três partidas de suspensão. Entretanto, o próprio CBJD estabelece que a penalidade pode ser convertida em advertência quando a infração for considerada de pequena gravidade. O julgamento está marcado para as 10h30 desta sexta-feira (4), quando o STJD analisará o caso e poderá definir a punição do atacante.

Independentemente da decisão do STJD, Everaldo já terá de cumprir a suspensão automática provocada pelo cartão vermelho. Com isso, o atacante não poderá enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (5), às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Bahia também é denunciado por atraso

Além do caso envolvendo Everaldo, o Bahia também foi denunciado pelo STJD, desta vez com base no artigo 206 do CBJD, que prevê punição para atrasos no início ou reinício de partidas.

Segundo o registro da partida contra o Internacional, o Bahia demorou três minutos para retornar ao gramado após o intervalo. O atraso efetivo no reinício do segundo tempo, porém, foi de dois minutos.

A legislação prevê multa de R$ 100 a R$ 1 mil por minuto de atraso. Como o Bahia é considerado reincidente nesse tipo de infração, o clube pode receber uma punição mais pesada.

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