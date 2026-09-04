NOVO DESFALQUE

Atacante do Bahia recebe suspensão do STJD por expulsão contra o Internacional

Everaldo foi punido com um jogo pela confusão com um integrante da comissão técnica do Colorado

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:53

Everaldo - 15 jogos Crédito: Letícia Martins/ECB

O atacante Everaldo foi punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão com um integrante da comissão técnica do Internacional, no último domingo (1º). O julgamento foi realizado na manhã desta sexta-feira (4), pela 7ª Comissão Disciplinar do tribunal.

A decisão não fará com que o jogador fique fora de outra partida além daquela que já estava prevista. Everaldo recebeu cartão vermelho após discutir e trocar empurrões com o preparador físico do Internacional, Gonzalo Danilo Alvarez Menoni, e, por isso, já estava automaticamente suspenso para o confronto do Bahia com o Bragantino, neste sábado (5), às 16h, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 25

Everaldo e Gonzalo Danilo Alvarez Menoni foram denunciados com base no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de ato desleal ou hostil durante uma partida. O preparador físico do Internacional também recebeu um jogo de suspensão.

Como a pena aplicada foi de uma partida, o gancho de Everaldo já é considerado cumprido por causa da suspensão decorrente do cartão vermelho. Dessa forma, o atacante não precisará ficar fora de outros jogos em razão do julgamento. Cabe recurso da decisão.