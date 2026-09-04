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Atacante do Bahia recebe suspensão do STJD por expulsão contra o Internacional

Everaldo foi punido com um jogo pela confusão com um integrante da comissão técnica do Colorado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:53

Everaldo - 15 jogos
Everaldo - 15 jogos Crédito: Letícia Martins/ECB

O atacante Everaldo foi punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão com um integrante da comissão técnica do Internacional, no último domingo (1º). O julgamento foi realizado na manhã desta sexta-feira (4), pela 7ª Comissão Disciplinar do tribunal.

A decisão não fará com que o jogador fique fora de outra partida além daquela que já estava prevista. Everaldo recebeu cartão vermelho após discutir e trocar empurrões com o preparador físico do Internacional, Gonzalo Danilo Alvarez Menoni, e, por isso, já estava automaticamente suspenso para o confronto do Bahia com o Bragantino, neste sábado (5), às 16h, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
1 de 25
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Everaldo e Gonzalo Danilo Alvarez Menoni foram denunciados com base no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de ato desleal ou hostil durante uma partida. O preparador físico do Internacional também recebeu um jogo de suspensão.

Como a pena aplicada foi de uma partida, o gancho de Everaldo já é considerado cumprido por causa da suspensão decorrente do cartão vermelho. Dessa forma, o atacante não precisará ficar fora de outros jogos em razão do julgamento. Cabe recurso da decisão.

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O Bahia também foi julgado pela 7ª Comissão Disciplinar e recebeu multa de R$ 2 mil pelo atraso de dois minutos no reinício da partida após o intervalo. O clube foi enquadrado no artigo 206 do CBJD, que prevê punição para atrasos no início ou no reinício de uma partida.

Tags:

Bahia

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