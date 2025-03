LEVADO À DELEGACIA

Atacante do Ceará é preso em flagrante no Carnaval

Jogador é acusado de dirigir sob efeito de álcool e não ter habilitação

O atacante Lucas Rian, que pertence ao Ceará e está emprestado ao São Bernardo, foi preso em flagrante em Ilha das Flores, município situado na região do Baixo São Francisco de Sergipe, por desobediência, dirigir sob efeito de álcool e sem habilitação. >

A situação aconteceu na última segunda-feira (3), durante o Carnaval. De acordo com a ocorrência, o jogador pilotava uma moto durante um bloco carnavalesco na cidade colocando em risco a integridade física dos foliões. Lucas Rian foi abordado por policiais, mas desobedeceu às ordens e gerou tumulto.>

"As informações iniciais são de que o atacante não estava pilotando nenhuma moto, mas que próximo a ela, e que o comportamento de um familiar durante a abordagem policial acabou enervando a situação. Inclusive, todo procedimento policial é questionável e que todas as imputações a Lucas Rian precisam de melhor análise para uma ampla defesa, pois tudo ainda é prematuro", disse José Wilson Prata Vasconcelos. >

Lucas Rian tem 24 anos e esse ano disputou 11 jogos e marcou um gol pelo São Bernardo no Campeonato Paulista. Ainda de acordo com a defesa do atacante, ele está retornando a São Paulo para se reapresentar ao clube. >