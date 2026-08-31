REENCONTRO NO BARRADÃO

Atacante do Vasco alvo de operação contra tráfico de armas e drogas deve enfrentar o Vitória na Copa do Brasil

David segue treinando normalmente após prestar depoimento e, segundo o Vasco, está à disposição para o duelo decisivo contra o clube que o revelou

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:49

David em ação pelo Vasco Crédito: Matehus Lima/Vasco

O atacante David Corrêa, revelado pelo Vitória, deve estar à disposição do Vasco para o confronto decisivo contra o Rubro-Negro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga um esquema de tráfico interestadual de armas e drogas e lavagem de dinheiro, o jogador segue integrado normalmente ao elenco e pode viajar para Salvador.

O Vasco se pronunciou oficialmente nesta segunda-feira (31) sobre o caso. O diretor de futebol Admar Lopes afirmou que o clube está colaborando com as autoridades e que, enquanto as investigações estiverem em andamento, a instituição não fará novos comentários sobre o assunto.

“Queria oficialmente comunicar em nome do Vasco, vários colegas questionaram em relação ao que ocorreu em relação ao nosso atleta David Correia, dizer que o Vasco está colaborando com as autoridades. Até haver uma resolução por parte das autoridades, o Vasco não vai tecer qualquer comentário. E dizer que o jogador continua a trabalhar normalmente nos próximos dias e está disponível para jogo”, afirmou Admar Lopes.

David prestou depoimento na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), no Rio de Janeiro, e posteriormente seguiu para o CT Moacyr Barbosa. O atacante participou normalmente das atividades do Vasco e não concedeu entrevista aos jornalistas.

Relembre a trajétoria de David 1 de 10

Com isso, a tendência é que o jogador esteja entre os relacionados para o duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro encontro, em São Januário, o time carioca venceu por 1x0. Para avançar às semifinais, o Vasco precisa apenas de um empate. O Vitória, por sua vez, terá que vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Caso o Rubro-Negro vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Natural de Serra, no Espirto Santos, David chegou nas categorias de base do Vitória em 2014 e fez sua estreia no time pricipal no ano seguinte. Ele defendeu as cores do time principal do Leão Barra entre 2015 e 2017, acumulando 109 jogos pelo clube, com 16 gols marcados e oito assistências, fazendo parte das conquistas dos Campeonato Baianos de 2016 e 2017.