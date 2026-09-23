ENTRE OS MELHORES

Atacante do Vitória fica a um gol de craque do Barcelona em ranking de artilharia mundial

Renê soma 23 gols em 45 jogos na temporada e se aproxima de Lamine Yamal, que tem 24 gols pelo Barcelona em 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:19

Lamine e Yamal Crédito: Divulgação/FCB e Victro Ferreira/ECV

O Vitória entra na Data Fifa longe do seu melhor momento, mas Renê vive uma fase individual de destaque com a camisa do Leão da Barra. Nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, o atacante marcou os quatro gols da equipe na vitória contra o Grêmio por 1x0, no empate com o Mirassol por 2x2 e na derrota para o Cruzeiro por 3x1.

Com a sequência de bolas na rede, que encerrou um jejum de seis jogos sem marcar, Renê também superou Renato Kayzer, que tem 13 gols em 35 jogos, e assumiu a artilharia do Vitória na temporada, com 16 gols em 34 partidas. Além disso, o atacante ficou perto de se igualar a um dos maiores craques do futebol mundial.

Veja como está sendo a passagem de Renê pelo Vitória 1 de 14

Aos 22 anos, Renê está somente um gol atrás de Lamine Yamal, craque do Barcelona e da Seleção Espanhola, de apenas 19 anos, no ranking de maiores artilheiros sub-23 em 2026 entre jogadores das principais ligas do mundo. O levantamento considera as ligas inglesa, espanhola, italiana, alemã, francesa, brasileira, portuguesa, holandesa, americana, turca, saudita, argentina e belga.

Enquanto o camisa 10 do Barça tem 24 gols marcados em 43 jogos no ano, Renê balançou as redes 23 vezes em 45 partidas, contabilizando também os sete gols marcados em 11 jogos com a Portuguesa entre janeiro e março, além dos números pelo Vitória.

No cenário nacional, Renê é o quarto maior artilheiro do Brasil no ano, empatado com Robson, do Novorizontino, que também tem 23 gols. À frente deles estão Alex Bruno, que atualmente está no Vitória, mas marcou 24 gols pelo ASA, Pedro, do Flamengo, com 25, e Mikael, do CRB, com 26.

Buscando manter a fase goleadora e ajudar o Vitória a se recuperar na temporada, Renê e o restante do elenco rubro-negro se reapresentam no CT Manoel Pontes Tanajura nesta quinta-feira (24), depois de três dias de folga. Nesta semana, o grupo ainda vai trabalhar na Toca na sexta-feira (25) e no sábado (26), antes de ganhar nova folga no domingo (27).