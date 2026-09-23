Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante do Vitória fica a um gol de craque do Barcelona em ranking de artilharia mundial

Renê soma 23 gols em 45 jogos na temporada e se aproxima de Lamine Yamal, que tem 24 gols pelo Barcelona em 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:19

Lamine e Yamal
Lamine e Yamal Crédito: Divulgação/FCB e Victro Ferreira/ECV

O Vitória entra na Data Fifa longe do seu melhor momento, mas Renê vive uma fase individual de destaque com a camisa do Leão da Barra. Nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, o atacante marcou os quatro gols da equipe na vitória contra o Grêmio por 1x0, no empate com o Mirassol por 2x2 e na derrota para o Cruzeiro por 3x1. 

Com a sequência de bolas na rede, que encerrou um jejum de seis jogos sem marcar, Renê também superou Renato Kayzer, que tem 13 gols em 35 jogos, e assumiu a artilharia do Vitória na temporada, com 16 gols em 34 partidas. Além disso, o atacante ficou perto de se igualar a um dos maiores craques do futebol mundial. 

Veja como está sendo a passagem de Renê pelo Vitória

Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Baralhas em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Renê anunciado como novo reforço por Victor Ferreira/ECV
Renê foi oficialmente apresentado pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
1 de 14
Renê em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV

Aos 22 anos, Renê está somente um gol atrás de Lamine Yamal, craque do Barcelona e da Seleção Espanhola, de apenas 19 anos, no ranking de maiores artilheiros sub-23 em 2026 entre jogadores das principais ligas do mundo. O levantamento considera as ligas inglesa, espanhola, italiana, alemã, francesa, brasileira, portuguesa, holandesa, americana, turca, saudita, argentina e belga. 

Enquanto o camisa 10 do Barça tem 24 gols marcados em 43 jogos no ano, Renê balançou as redes 23 vezes em 45 partidas, contabilizando também os sete gols marcados em 11 jogos com a Portuguesa entre janeiro e março, além dos números pelo Vitória. 

No cenário nacional, Renê é o quarto maior artilheiro do Brasil no ano, empatado com Robson, do Novorizontino, que também tem 23 gols. À frente deles estão Alex Bruno, que atualmente está no Vitória, mas marcou 24 gols pelo ASA, Pedro, do Flamengo, com 25, e Mikael, do CRB, com 26. 

Leia mais

Imagem - Andarilho do futebol com passagem pelo Vitória anuncia possível fim da carreira: 'Só jogo esse ano'

Andarilho do futebol com passagem pelo Vitória anuncia possível fim da carreira: 'Só jogo esse ano'

Imagem - Fábio Mota explica voto do Vitória por redução de estrangeiros no Brasileirão

Fábio Mota explica voto do Vitória por redução de estrangeiros no Brasileirão

Imagem - Jair Ventura decide futuro após receber sondagem de rival do Vitória na luta contra o rebaixamento

Jair Ventura decide futuro após receber sondagem de rival do Vitória na luta contra o rebaixamento

Buscando manter a fase goleadora e ajudar o Vitória a se recuperar na temporada, Renê e o restante do elenco rubro-negro se reapresentam no CT Manoel Pontes Tanajura nesta quinta-feira (24), depois de três dias de folga. Nesta semana, o grupo ainda vai trabalhar na Toca na sexta-feira (25) e no sábado (26), antes de ganhar nova folga no domingo (27).

Na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, o Leão da Barra está somente quatro pontos à frente do Grêmio, equipe que abre o Z-4. O time voltará a campo somente no dia 7 de outubro, para encarar a lanterna Chapecoense no Barradão, pela 29ª rodada.

Tags:

Vitória Lamine Yamal Barcelona Renê

Mais recentes

Imagem - Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro e já desperta interesse de gigantes europeus

Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro e já desperta interesse de gigantes europeus
Imagem - Bahia recebe boa notícia no departamento médico durante pausa da Série A

Bahia recebe boa notícia no departamento médico durante pausa da Série A
Imagem - 'Não existe jogo amistoso', diz Ancelotti sobre confronto contra a Índia

'Não existe jogo amistoso', diz Ancelotti sobre confronto contra a Índia