Atacante Everaldo se envolve em acidente de carro na Via Parafuso

O atacante Everaldo, do Bahia, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (14), na BA-535, mais conhecida como Via Parafuso.



O carro dirigido pelo atleta atropelou um cavalo na altura do KM 11 e atingiu uma moto, ficando destruído com o impacto. Apesar do acidente, Everaldo não teve ferimentos. Segundo a concessionária Bahia Norte, uma equipe de resgate prestou os primeiros atendimentos ao jogador, que aparentava estar ileso e dispensou o atendimento.