FUTEBOL

Atacante faz exercícios mentais antes do segundo tempo, marca gol e comanda virada no Campeonato Holandês

Wout Weghorst chamou atenção com movimentos de coordenação no círculo central

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:34

Wout Weghorst Crédito: Reprodu~]ap

Wout Weghorst chamou atenção antes de ser decisivo na vitória do FC Twente por 3 a 2 sobre o PSV, no domingo. Sozinho no gramado antes do início do segundo tempo, o atacante realizou uma sequência de exercícios mentais e motores no círculo central. Mais tarde, marcou um dos gols da virada que encerrou a invencibilidade do adversário na temporada da Eredivisie.

Weghorst foi o primeiro jogador a retornar do intervalo e caminhou até o centro do campo. No local, fez movimentos de pinça e alternância com os dedos e, em seguida, bateu palmas repetidas vezes.

Os gestos podem ser usados para estimular a concentração, a coordenação motora e a velocidade de reação. A atividade exige que o cérebro organize diferentes movimentos em sequência e pode funcionar como uma forma de aquecimento cognitivo. O atacante, porém, ainda não explicou o objetivo do exercício.

A cena foi registrada pela ESPN, que publicou o vídeo no X com a frase: “Wout Weghorst parece pronto para o segundo tempo.” As imagens rapidamente acumularam dezenas de milhares de visualizações e provocaram diferentes interpretações.

Wout Weghorst lijkt klaar voor de tweede helft ✂️ pic.twitter.com/xgS4tfBqNZ — ESPN NL (@ESPNnl) September 20, 2026

“Hilário e preocupante ao mesmo tempo”, escreveu um usuário. Outro questionou: “Isso não é IA, só para deixar claro?”. Também houve quem tratasse o episódio com humor. “Vocês têm uma Wout Cam hoje em dia?”, ironizou um perfil.

Um internauta apontou justamente a possibilidade de os movimentos fazerem parte de uma preparação motora e mental. “Esses são exercícios motores para estar afiado... tenta fazer aquele primeiro com os dedos. Três quartos das pessoas não conseguem...”, afirmou.

Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026 1 de 11

A preparação parece ter produzido efeito dentro de campo. O Twente perdia por 2 a 1 quando Weghorst recebeu diante do goleiro Matej Kovar e finalizou com tranquilidade para empatar o confronto, aos 79 minutos.