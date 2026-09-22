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Atacante faz exercícios mentais antes do segundo tempo, marca gol e comanda virada no Campeonato Holandês

Wout Weghorst chamou atenção com movimentos de coordenação no círculo central

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:34

Wout Weghorst
Wout Weghorst Crédito: Reprodu~]ap

Wout Weghorst chamou atenção antes de ser decisivo na vitória do FC Twente por 3 a 2 sobre o PSV, no domingo. Sozinho no gramado antes do início do segundo tempo, o atacante realizou uma sequência de exercícios mentais e motores no círculo central. Mais tarde, marcou um dos gols da virada que encerrou a invencibilidade do adversário na temporada da Eredivisie.

Weghorst foi o primeiro jogador a retornar do intervalo e caminhou até o centro do campo. No local, fez movimentos de pinça e alternância com os dedos e, em seguida, bateu palmas repetidas vezes.

Os gestos podem ser usados para estimular a concentração, a coordenação motora e a velocidade de reação. A atividade exige que o cérebro organize diferentes movimentos em sequência e pode funcionar como uma forma de aquecimento cognitivo. O atacante, porém, ainda não explicou o objetivo do exercício.

A cena foi registrada pela ESPN, que publicou o vídeo no X com a frase: “Wout Weghorst parece pronto para o segundo tempo.” As imagens rapidamente acumularam dezenas de milhares de visualizações e provocaram diferentes interpretações.

“Hilário e preocupante ao mesmo tempo”, escreveu um usuário. Outro questionou: “Isso não é IA, só para deixar claro?”. Também houve quem tratasse o episódio com humor. “Vocês têm uma Wout Cam hoje em dia?”, ironizou um perfil.

Um internauta apontou justamente a possibilidade de os movimentos fazerem parte de uma preparação motora e mental. “Esses são exercícios motores para estar afiado... tenta fazer aquele primeiro com os dedos. Três quartos das pessoas não conseguem...”, afirmou.

Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026

Goleiro: Vozinha (Cabo Verde) por Reprodução/FIfa
Lateral-direito: Pedro Porro (Espanha) por Reprodução/FIFA
Zagueiro: Lisandro Martínez (Argentina)  por Divulgação/FIFA
Zagueiro: Upamecano (França) por Divulgação/FIFA
Lateral-esquerdo: Marc Cucurella (Espanha) por Reprodução/Instagram
Meio-campo: Rodri (Espanha) por Divulgação/FIFA
Meio-campo: Bellingham (Inglaterra)  por Reprodução/Redes sociais
Meio-campo: Olise (França)  por Fifa
Atacante: Messi (Argentina) por Reprodução/FIFA
Atacante: Erling Haaland (Noruega) por Reprodução/FIFA
Atacante: Kylian Mbappé (França) por Reprodução/Fifa
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Goleiro: Vozinha (Cabo Verde) por Reprodução/FIfa

A preparação parece ter produzido efeito dentro de campo. O Twente perdia por 2 a 1 quando Weghorst recebeu diante do goleiro Matej Kovar e finalizou com tranquilidade para empatar o confronto, aos 79 minutos.

Quatro minutos depois, Daouda Weidmann marcou o terceiro gol dos donos da casa e completou a virada. O resultado representou a primeira derrota do PSV nesta edição do Campeonato Holandês.

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