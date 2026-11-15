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Atacante histórico marca, se torna o maior artilheiro da Série B e vê seu time ser rebaixado no mesmo jogo

Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 14:43

Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí
Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí Crédito: Reprodução/Avaí

A última rodada da Série B teve um contraste marcante para Léo Gamalho. Aos 40 anos, o atacante marcou na vitória do Avaí por 2 a 0 sobre o América-MG, neste sábado (14), no Independência, e alcançou o posto de maior artilheiro da história da competição. Mas a marca histórica veio acompanhada de uma notícia amarga: o clube catarinense foi rebaixado à Série C.

Com o gol, Léo Gamalho chegou a 92 na segunda divisão nacional, igualando o ex-atacante Zé Carlos. O recorde, no entanto, acabou dividido justamente no dia em que o Avaí confirmou a queda. A equipe terminou o campeonato na 17ª colocação, posição que a levou ao rebaixamento.

Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí

Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí por Reprodução/Avaí
Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí por Reprodução/Avaí
Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí por Reprodução/Avaí
Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí por Reprodução/Avaí
Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí por Reprodução/Avaí
Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí por Reprodução/Avaí
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Léo Gamalho disputou Série B pelo Avaí por Reprodução/Avaí

A marca também representa um capítulo especial na trajetória do jogador. Antes de voltar aos gramados, Léo Gamalho passou quatro meses aposentado. A decisão de retomar a carreira aos 40 anos teve influência direta do filho, que o incentivou a retornar ao futebol e buscar o recorde.

Com passagens por clubes como Vitória, Mirassol e Botafogo-SP, o atacante também fez questão de reconhecer o papel dos companheiros que participaram de sua trajetória e o apoio da família na caminhada até a marca histórica.

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Tags:

léo Gamalho Maior Artilheiro Série B Avaí

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