VIRALIZOU

Atacante nega ter operado os olhos após olhar diretamente para eclipse solar

Cube espanhol também desmentiu que o procedimento oftalmológico tenha relação com o fenômeno astronômico

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:10

Nicolas Pépé Crédito: Divulgação/Vilarreal

O Villarreal, da Espanha, desmentiu rumores de que uma cirurgia nos olhos do atacante Nicolas Pépé teria sido provocada por ele olhar diretamente para um eclipse solar sem proteção. O clube se manifestou neste domingo (22), após a circulação de informações que associavam o procedimento oftalmológico do jogador ao fenômeno astronômico.

As especulações ganharam força depois da divulgação de um vídeo atribuído às redes sociais do atleta, no qual ele apareceria observando o eclipse solar de 12 de agosto sem utilizar óculos apropriados. Com isso, surgiram comentários de que o jogador teria sofrido danos na retina.

Em comunicado, o Villarreal classificou as informações como falsas e afirmou que a cirurgia já estava programada, sem qualquer relação com o eclipse. O clube também pediu responsabilidade na divulgação de notícias relacionadas à saúde de seus jogadores.

Eclipse 1 de 7

O procedimento foi realizado no início de outubro. Durante o período de recuperação, Pépé ficou afastado por aproximadamente duas semanas e perdeu cinco partidas da equipe espanhola. Após retornar aos gramados, passou a utilizar uma máscara de proteção na região dos olhos.

O próprio atacante também reagiu à repercussão do caso nas redes sociais. Em uma publicação, ironizou os rumores e pediu que a imprensa o deixasse em paz.

Quem é Nicolas Pépé

Aos 31 anos, Nicolas Pépé é um atacante marfinense que defende o Villarreal. Antes de chegar ao futebol espanhol, passou por clubes como Arsenal, da Inglaterra, Lille e Nice, da França, e Trabzonspor, da Turquia.