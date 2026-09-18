PÉ DIREITO

Atacante observado por Ancelotti estreia com gol e assistência em goleada do Manchester City: 'Nem nos melhores sonhos'

Ex-Palmeiras participa de dois gols na partida contra o Norwich pela Copa da Liga Inglesa

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:48

Allan marcou na estreia Crédito: Divulgação/Manchester City

Allan estreou em grande estilo pelo Manchester City. O atacante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5 a 0 sobre o Norwich, nesta quinta-feira, no Etihad Stadium, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

O jogador de 22 anos admitiu que estava ansioso antes de entrar em campo e comemorou a atuação logo em sua primeira partida pelo clube inglês.

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“Estou muito feliz, mano. Estava bastante ansioso por essa estreia. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava uma estreia assim. Então, estou muito feliz, muito feliz. É continuar trabalhando para evoluir e poder ajudar cada vez mais o City”, declarou Allan ao GloboEsporte.com.

A primeira participação decisiva ocorreu aos 28 minutos do primeiro tempo. Após uma falha do goleiro Daniel Grimshaw, Allan enviou a bola para o centro da área, e Samba abriu o placar. Logo aos três minutos da etapa final, o brasileiro recebeu pelo lado esquerdo, passou pela marcação e finalizou para anotar seu primeiro gol pelo Manchester City.

Allan chegou a integrar a pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia, mas não apareceu na convocação definitiva. O atacante, portanto, segue no radar da comissão técnica da equipe nacional.

Chegada ao City

Contratado em agosto, Allan deixou o Palmeiras em uma transferência de 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 240 milhões. O clube inglês pagará 37,5 milhões de euros de forma fixa, enquanto outros 2,5 milhões de euros estão previstos em bônus. O atacante assinou contrato por cinco temporadas.