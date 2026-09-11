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Atacante revelado no Bahia é contratado por clube da Série A do Brasileirão

Zé Roberto, de 32 anos, retorna ao Mirassol para a sexta passagem pelo clube e assina contrato até o fim de 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:56

Zé Roberto é oficializado no Mirassol
Zé Roberto é oficializado no Mirassol Crédito: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Revelado pelo Bahia, o atacante Zé Roberto foi anunciado nesta sexta-feira (11) como reforço do Mirassol. Aos 32 anos, o jogador assinou contrato até o fim de 2026 e vai iniciar a sexta passagem pelo clube paulista, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

Zé Roberto iniciou a carreira profissional no Tricolor baiano e, depois de deixar o clube, passou por diferentes equipes do futebol brasileiro. No Mirassol, construiu uma relação especialmente longa: nas cinco passagens anteriores, disputou 66 partidas e marcou 24 gols.

O atacante retorna ao clube em um cenário diferente daquele que encontrou nas primeiras vezes em que vestiu a camisa amarela e verde. O Mirassol agora está na elite nacional, mudança destacada pelo próprio jogador ao comentar o acerto.

“Hoje minha cabeça é totalmente diferente e o clube também cresceu absurdamente. A responsabilidade é muito maior por estar vestindo essa camisa, o clube joga agora a principal competição do Brasil e eu pude acompanhar o começo de tudo, passar por vários processos no meu tempo aqui. Estou muito mais maduro e experiente para poder ajudar tanto dentro quanto fora de campo”, disse.

Antes do retorno ao Mirassol, Zé Roberto estava no Sport, clube que defendia desde 2024. Em janeiro deste ano, após se recuperar de uma grave lesão no joelho que o deixou uma temporada inteira afastado dos gramados, o atacante renovou o vínculo com o time pernambucano até o fim da Série B.

Em 2026, porém, perdeu espaço. Zé Roberto entrou em campo 19 vezes, mas começou como titular em apenas seis partidas. Marcou um gol e completou os 90 minutos somente na derrota por 3 a 1 para o Athletic, pela Copa do Brasil.

A nova passagem também representa um reencontro com um clube no qual o atacante viveu um dos momentos de destaque da carreira. Em 2020, Zé Roberto participou da campanha que levou o Mirassol à semifinal do Campeonato Paulista. Nas quartas de final, marcou dois gols na eliminação do São Paulo em pleno Morumbis.

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