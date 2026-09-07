CRIA DA TOCA

Atacante revelado pelo Vitória é pré-convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira

Jogador de 23 anos está entre os mais de 60 nomes considerados pelo técnico italiano para os amistosos contra Austrália e Índia

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 19:50

Alisson Santos em ação pelo Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O atacante Alisson Santos, revelado pelo Vitória, pode ser uma das novidades de Carlo Ancelotti na próxima convocação da Seleção Brasileira. Aos 23 anos, o jogador do Napoli está na pré-lista de mais de 60 nomes para os amistosos contra Austrália e Índia, que marcarão os primeiros compromissos do Brasil após a Copa do Mundo.

A inclusão de Alisson está alinhada ao desejo manifestado por Ancelotti de aproveitar os primeiros jogos do novo ciclo para observar jogadores mais jovens e iniciar a renovação da Seleção. A informação foi divulgada pela ESPN.

A lista definitiva será anunciada por Ancelotti nesta quarta-feira (9), às 15h30 (de Brasília). A Seleção enfrentará a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro e depois encara a Índia, em 3 de outubro.

Relembre a trajetória de Alisson Santos 1 de 7

Alisson ganhou espaço na Europa

Nascido em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, Alisson Santos foi revelado pelo Vitória e estreou profissionalmente pelo clube em 2021. Entre aquele ano e 2023, o atacante disputou 44 partidas pelo Rubro-Negro e marcou dois gols.

Sem conseguir se firmar entre os titulares, Alisson foi emprestado ao Náutico e, posteriormente, ao Figueirense, ambos durante a temporada de 2023. Pouco depois, deixou o futebol brasileiro para iniciar sua trajetória na Europa pelo União de Leiria, da segunda divisão de Portugal.

Foi no clube português que o atacante começou a ganhar maior projeção. Em 18 partidas, marcou seis gols e chamou a atenção do Sporting, que investiu cerca de 2,1 milhões de euros para contratá-lo em definitivo.

No Sporting, Alisson continuou em evolução e, em janeiro deste ano, foi emprestado ao Napoli. Na Itália, o atacante manteve o bom desempenho e marcou quatro gols em 15 partidas, o que convenceu o clube italiano a investir em sua contratação definitiva.

O Napoli desembolsou 16 milhões de euros, cerca de R$ 93 milhões na cotação atual, para adquirir o jogador em definitivo. Como clube formador e por ter mantido 10% dos direitos econômicos de uma futura venda pelo Sporting, o Vitória teve direito a aproximadamente 2,08 milhões de euros da negociação, valor equivalente a R$ 12,1 milhões.