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Atacante sofre parada cardíaca após levar joelhada de goleiro e vai para a UTI

Jesús de Miguel, do Tenerife, foi atingido pelo goleiro do Andorra nos acréscimos, precisou ser reanimado e está internado em estado grave, mas estável

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 19:22

Jesús de Miguel se choca com goleiro Owono e tem parada cardíaca Crédito: Reprodução/Youtube

O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a partida contra o Andorra, nesta segunda-feira (2), pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O jogador de 30 anos foi atingido no peito pelo joelho do goleiro adversário, Jesús Owono, nos acréscimos do jogo, que acabou suspenso.

Em comunicado, o Tenerife informou que o atacante está no Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife, com quadro “estável, dentro da gravidade”. Segundo a imprensa espanhola, ele foi reanimado pelas equipes médicas, recuperou o pulso e respira sem ajuda de aparelhos, mas segue inconsciente.

Como foi o lance

O choque aconteceu com o placar empatado em 2x2 no Estádio Heliodoro Rodríguez López, já nos acréscimos da partida. Owono deixou a área para tentar afastar uma bola longa e acertou o joelho no peito de De Miguel, que caiu imóvel no gramado. O goleiro recebeu cartão vermelho direto.

Jogadores das duas equipes pediram socorro imediatamente, e o atacante recebeu atendimento por vários minutos antes de deixar o campo de ambulância. Segundo veículos espanhóis, foi durante esse atendimento que ele sofreu a parada cardiorrespiratória e precisou de manobras de reanimação. Companheiros de equipe choraram em campo, e torcedores aplaudiram a ambulância na saída do estádio.

Diante da gravidade, o árbitro reuniu capitães e treinadores dos dois times, e ficou decidido que a partida não seria retomada. As entrevistas coletivas foram canceladas.

??⚪️ MÁXIMA PREOCUPACIÓN POR JESÚS DE MIGUEL ‼️ Durísimo choque entre Owono y Jesús de Miguel durante el Tenerife-Andorra que ha obligado a suspender el partido. ?? El delantero ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y ha tenido que ser reanimado sobre el césped. Posteriormente, ha sido trasladado al hospital, donde permanece en observación. ?? ¡Mucha fuerza, Jesús! Estamos todos contigo ℹ️ @tjcope https://t.co/Ggr1c7g3go — Post United (@postunited) November 2, 2026

Apoio e próximos passos

O Andorra publicou uma mensagem desejando força ao atacante, à família e ao Tenerife. Jogadores do elenco foram até o hospital, e a família pediu que as informações sobre o estado de saúde de De Miguel sejam divulgadas apenas pelos boletins oficiais do clube.