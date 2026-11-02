Atacante sofre parada cardíaca após levar joelhada de goleiro e vai para a UTI

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 19:22
O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a partida contra o Andorra, nesta segunda-feira (2), pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. O jogador de 30 anos foi atingido no peito pelo joelho do goleiro adversário, Jesús Owono, nos acréscimos do jogo, que acabou suspenso.
Em comunicado, o Tenerife informou que o atacante está no Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife, com quadro “estável, dentro da gravidade”. Segundo a imprensa espanhola, ele foi reanimado pelas equipes médicas, recuperou o pulso e respira sem ajuda de aparelhos, mas segue inconsciente.
O choque aconteceu com o placar empatado em 2x2 no Estádio Heliodoro Rodríguez López, já nos acréscimos da partida. Owono deixou a área para tentar afastar uma bola longa e acertou o joelho no peito de De Miguel, que caiu imóvel no gramado. O goleiro recebeu cartão vermelho direto.
Jogadores das duas equipes pediram socorro imediatamente, e o atacante recebeu atendimento por vários minutos antes de deixar o campo de ambulância. Segundo veículos espanhóis, foi durante esse atendimento que ele sofreu a parada cardiorrespiratória e precisou de manobras de reanimação. Companheiros de equipe choraram em campo, e torcedores aplaudiram a ambulância na saída do estádio.
Diante da gravidade, o árbitro reuniu capitães e treinadores dos dois times, e ficou decidido que a partida não seria retomada. As entrevistas coletivas foram canceladas.
O Andorra publicou uma mensagem desejando força ao atacante, à família e ao Tenerife. Jogadores do elenco foram até o hospital, e a família pediu que as informações sobre o estado de saúde de De Miguel sejam divulgadas apenas pelos boletins oficiais do clube.
Nascido em Madri e formado nas categorias de base do Leganés, Jesús de Miguel passou por clubes como Unionistas de Salamanca e Castellón antes de chegar ao Tenerife, em julho de 2025.