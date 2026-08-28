Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante vai a julgamento após entrada que fez rival cair de pescoço no gramado; veja possíveis punições

Kaio Jorge será julgado pelo STJD na próxima segunda-feira (31) pela entrada em Ruan Tressoldi no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG pela Copa do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:39

Ruan Tressoldi caiu de cabeça
Ruan Tressoldi caiu de cabeça Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira (31), às 10h, o julgamento de Kaio Jorge pela entrada em Ruan Tressoldi no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A sessão acontecerá um dia antes do confronto de volta, que definirá um dos semifinalistas da competição.

O atacante do Cruzeiro foi denunciado pela Procuradoria do STJD com base no artigo 254, parágrafo 1º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ação fora da disputa da bola. A punição prevista pode chegar a seis partidas de suspensão.

O lance aconteceu logo no primeiro minuto do clássico. Ruan Tressoldi subiu para disputar uma bola pelo alto e acabou sendo deslocado por Kaio Jorge durante a jogada. Sem conseguir evitar a queda, o zagueiro do Atlético-MG atingiu o gramado com a região do pescoço.

O árbitro marcou a falta, mas não mostrou cartão ao atacante cruzeirense. Ruan recebeu atendimento médico e permaneceu em campo inicialmente, mas acabou substituído aos 18 minutos do primeiro tempo após uma avaliação da equipe médica do Atlético-MG, O defensor foi levado a um hospital ainda durante a partida e passou por exames. Os procedimentos não apontaram qualquer lesão.

Mesmo sem ter sofrido uma lesão, a gravidade da queda motivou o Atlético-MG a apresentar uma notícia de infração ao STJD. A partir da denúncia feita pelo clube, a Procuradoria analisou o lance e decidiu enquadrar a conduta de Kaio Jorge no artigo 254 do CBJD.

Clássico mineiro pela Copa do Brasil terminou empatado

Desabafo feito por zagueiro por Reprodução
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Renan Lodi celebra gol de empate por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Arroyo marcou gol do Cruzeiro por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Gustavo Martins/Cruzeiro
Ruan Tressoldi caiu de cabeça por Reprodução
1 de 12
Desabafo feito por zagueiro por Reprodução

Outros casos do clássico serão julgados

Além da entrada de Kaio Jorge, Cruzeiro e Atlético-MG também foram denunciados por ocorrências registradas na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os dois clubes responderão por atraso na entrada em campo, previsto no artigo 206 do CBJD. O Atlético-MG entrou dois minutos depois do horário determinado, enquanto o Cruzeiro teve atraso de três minutos.

Leia mais

Imagem - Jogos de futebol hoje (28/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (28/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Imagem - Dibu Martínez troca de time na Inglaterra e assina com gigante por valor surpreendente

Dibu Martínez troca de time na Inglaterra e assina com gigante por valor surpreendente

Imagem - Ex-Seleção Brasileira aciona gigante do futebol brasileiro na Justiça por dívida milionária

Ex-Seleção Brasileira aciona gigante do futebol brasileiro na Justiça por dívida milionária

As equipes também foram denunciadas pelo uso de sinalizadores nas arquibancadas. No caso do Cruzeiro, mandante da partida, a acusação é de que o clube não teria tomado medidas suficientes para impedir a entrada dos artefatos. O Atlético-MG, por sua vez, foi denunciado pelo uso dos sinalizadores por seus torcedores.

Os artefatos foram registrados na súmula da partida. No processo, a Procuradoria chegou a defender a possibilidade de perda de mando de campo para o Cruzeiro, citando o potencial lesivo dos sinalizadores.

Tags:

Copa do Brasil Cruzeiro Atlético-mg

Mais recentes

Imagem - Seu tênis de corrida pode estar na hora de ser trocado; veja os sinais

Seu tênis de corrida pode estar na hora de ser trocado; veja os sinais
Imagem - Atacante da Seleção Brasileira fica perto da Arábia Saudita em negócio de R$ 390 milhões

Atacante da Seleção Brasileira fica perto da Arábia Saudita em negócio de R$ 390 milhões
Imagem - Quanto o brasileiro Alison Piu ganhou de premiação por quebrar recorde mundial em torneio?

Quanto o brasileiro Alison Piu ganhou de premiação por quebrar recorde mundial em torneio?