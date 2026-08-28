CASO NO STJD

Atacante vai a julgamento após entrada que fez rival cair de pescoço no gramado; veja possíveis punições

Kaio Jorge será julgado pelo STJD na próxima segunda-feira (31) pela entrada em Ruan Tressoldi no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG pela Copa do Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:39

Ruan Tressoldi caiu de cabeça Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira (31), às 10h, o julgamento de Kaio Jorge pela entrada em Ruan Tressoldi no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A sessão acontecerá um dia antes do confronto de volta, que definirá um dos semifinalistas da competição.

O atacante do Cruzeiro foi denunciado pela Procuradoria do STJD com base no artigo 254, parágrafo 1º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ação fora da disputa da bola. A punição prevista pode chegar a seis partidas de suspensão.

O lance aconteceu logo no primeiro minuto do clássico. Ruan Tressoldi subiu para disputar uma bola pelo alto e acabou sendo deslocado por Kaio Jorge durante a jogada. Sem conseguir evitar a queda, o zagueiro do Atlético-MG atingiu o gramado com a região do pescoço.

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O árbitro marcou a falta, mas não mostrou cartão ao atacante cruzeirense. Ruan recebeu atendimento médico e permaneceu em campo inicialmente, mas acabou substituído aos 18 minutos do primeiro tempo após uma avaliação da equipe médica do Atlético-MG, O defensor foi levado a um hospital ainda durante a partida e passou por exames. Os procedimentos não apontaram qualquer lesão.

Mesmo sem ter sofrido uma lesão, a gravidade da queda motivou o Atlético-MG a apresentar uma notícia de infração ao STJD. A partir da denúncia feita pelo clube, a Procuradoria analisou o lance e decidiu enquadrar a conduta de Kaio Jorge no artigo 254 do CBJD.

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Outros casos do clássico serão julgados

Além da entrada de Kaio Jorge, Cruzeiro e Atlético-MG também foram denunciados por ocorrências registradas na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os dois clubes responderão por atraso na entrada em campo, previsto no artigo 206 do CBJD. O Atlético-MG entrou dois minutos depois do horário determinado, enquanto o Cruzeiro teve atraso de três minutos.

As equipes também foram denunciadas pelo uso de sinalizadores nas arquibancadas. No caso do Cruzeiro, mandante da partida, a acusação é de que o clube não teria tomado medidas suficientes para impedir a entrada dos artefatos. O Atlético-MG, por sua vez, foi denunciado pelo uso dos sinalizadores por seus torcedores.