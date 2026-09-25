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Atacante valoriza 810% em quatro anos, é avaliado em mais de R$ 318 milhões e se torna o mais valioso do futebol brasileiro

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López lidera levantamento do Observatório do Futebol, à frente de Vitor Roque e Kaio Jorge

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:54

Flaco López
Flaco López Crédito: Divulgação/Palmeiras

Flaco López lidera a lista dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro em um estudo do Observatório do Futebol (Cies). O atacante do Palmeiras foi avaliado em 53,9 milhões de euros, cerca de R$ 318,5 milhões. Quando o contratou do Lanús, em 2022, o clube pagou aproximadamente US$ 7 milhões, equivalentes a R$ 35 milhões na cotação da época. A diferença em reais representa uma valorização de 810%.

Aos 21 anos quando chegou ao Palmeiras, o argentino melhorou seus números temporada após temporada. Neste ano, é o artilheiro do elenco, com 21 gols, dez a mais que Mauricio, e também está entre os líderes em assistências da equipe.

No levantamento do Cies, Vitor Roque aparece logo atrás de Flaco López, avaliado em 53,2 milhões de euros (R$ 314,5 milhões). Kaio Jorge ocupa a terceira posição, com valor estimado em 41,8 milhões de euros (R$ 247 milhões).

Veja o top: 

Jogadores mais valiosos no futebol brasileiro

Flaco López - 53,9 milhões de euros (R$ 318,5 milhões) por Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque - 53,2 milhões de euros (R$ 314,5 milhões) por Reprodução/Instagram
Kaio Jorge - 41,8 milhões de euros (R$ 247 milhões) por Divulgação
Montoro - 37,4 milhões de euros (R$ 221 milhões) por Vítor Silva/Botafogo
Samuel Lino - 31,3 milhões de euros (R$ 185 milhões) por Gilvan de Souza/Flamengo
Arroyo - 30,7 milhões de euros (R$ 181,4 milhões) por Pedro Souza / Atlético
Breno Bidon - 28,9 milhões de euros (R$ 170,8 milhões) por Rodrigo Coca/Corinthians
Giay - 28 milhões de euros (R$ 165,5 milhões) por Reprodução/Instagram
Martinelli - 24,9 milhões de euros (R$ 147,1 milhões) por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Andrés Gómez - 24,5 milhões de euros (R$ 144,8 milhões) por Matheus Lima/Vasco
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Flaco López - 53,9 milhões de euros (R$ 318,5 milhões) por Cesar Greco/Palmeiras

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