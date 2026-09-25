MERCADO DA BOLA

Atacante valoriza 810% em quatro anos, é avaliado em mais de R$ 318 milhões e se torna o mais valioso do futebol brasileiro

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López lidera levantamento do Observatório do Futebol, à frente de Vitor Roque e Kaio Jorge

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:54

Flaco López Crédito: Divulgação/Palmeiras

Flaco López lidera a lista dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro em um estudo do Observatório do Futebol (Cies). O atacante do Palmeiras foi avaliado em 53,9 milhões de euros, cerca de R$ 318,5 milhões. Quando o contratou do Lanús, em 2022, o clube pagou aproximadamente US$ 7 milhões, equivalentes a R$ 35 milhões na cotação da época. A diferença em reais representa uma valorização de 810%.

Aos 21 anos quando chegou ao Palmeiras, o argentino melhorou seus números temporada após temporada. Neste ano, é o artilheiro do elenco, com 21 gols, dez a mais que Mauricio, e também está entre os líderes em assistências da equipe.

No levantamento do Cies, Vitor Roque aparece logo atrás de Flaco López, avaliado em 53,2 milhões de euros (R$ 314,5 milhões). Kaio Jorge ocupa a terceira posição, com valor estimado em 41,8 milhões de euros (R$ 247 milhões).

Veja o top: