Atacante valoriza 810% em quatro anos, é avaliado em mais de R$ 318 milhões e se torna o mais valioso do futebol brasileiro

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Carol Neves
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:54
Flaco López lidera a lista dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro em um estudo do Observatório do Futebol (Cies). O atacante do Palmeiras foi avaliado em 53,9 milhões de euros, cerca de R$ 318,5 milhões. Quando o contratou do Lanús, em 2022, o clube pagou aproximadamente US$ 7 milhões, equivalentes a R$ 35 milhões na cotação da época. A diferença em reais representa uma valorização de 810%.
Aos 21 anos quando chegou ao Palmeiras, o argentino melhorou seus números temporada após temporada. Neste ano, é o artilheiro do elenco, com 21 gols, dez a mais que Mauricio, e também está entre os líderes em assistências da equipe.
No levantamento do Cies, Vitor Roque aparece logo atrás de Flaco López, avaliado em 53,2 milhões de euros (R$ 314,5 milhões). Kaio Jorge ocupa a terceira posição, com valor estimado em 41,8 milhões de euros (R$ 247 milhões).
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Jogadores mais valiosos no futebol brasileiro