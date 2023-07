Em crise no Campeonato Brasileiro, o Bahia já tem na mira o próximo compromisso na competição. Neste sábado (22), o Esquadrão encara o Corinthians, na Fonte Nova, pela 16ª rodada. Para o confronto, o time terá pelo menos um reforço.



Desfalque contra o Athletico-PR por questão contratual, o atacante Vinicius Mingotti está à disposição do técnico Renato Paiva. Ele disputa posição no comando de ataque com Everaldo.



Quem também pode pintar entre os relacionados é o lateral direito Gilberto. O jogador está treinando no CT Evaristo de Macedo e depende apenas da condição física para estrear com a camisa tricolor.