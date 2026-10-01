Atakarejo terá primeira corrida de rua em Salvador; veja data, percursos e inscrições

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Thais Borges
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:47
O Atakarejo anunciou a realização de sua primeira corrida de rua em Salvador. O evento esportivo está previsto para o dia 17 de janeiro de 2027 e pretende reunir corredores em uma programação que combina esporte, lazer e bem-estar na orla da capital baiana.
A Corrida Atakarejo terá dois percursos, de 5 km e 10 km, ambos com largada em frente à unidade da rede em Armação, às 6h.
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A prova de 5 km terá metade do percurso na região do Parque dos Ventos, com retorno para o ponto de largada, em Armação. Já o circuito de 10 km seguirá até a região do Parque Metropolitano de Pituaçu antes do retorno ao ponto de partida.
Além da corrida, a programação contará com atividades após a chegada dos participantes. O evento terá shows ao vivo, ativações de marcas ligadas ao universo esportivo, sessões de massagem, atividades ao ar livre e premiações. A proposta é oferecer uma programação voltada a diferentes públicos e faixas etárias.
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Inscrições
O primeiro lote de inscrições para a Corrida Atakarejo será aberto na próxima segunda-feira (5). Os valores são os mesmos para os percursos de 5 km e 10 km: R$ 129 para o público geral e R$ 89,50 para pessoas idosas.
Pessoas com deficiência (PCD) também poderão se inscrever e terão direito à isenção da taxa de inscrição. Para solicitar o benefício, é necessário enviar um relatório médico para o e-mail contato@jardelmoura.com.br.
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As inscrições e todas as informações sobre a Corrida Atakarejo 2027, incluindo o regulamento e os contatos da organização, estão disponíveis no site oficial do evento.
SERVIÇO
O quê: Corrida Atakarejo 2027
Quando: 17 de janeiro de 2027
Onde: largada em frente ao Atakarejo Armação
Percurso 5 km: Parque dos Ventos
Percurso 10 km: Parque Metropolitano de Pituaçu
Horário: largada às 6h
Inscrições: site oficial da Corrida Atakarejo
Informações: (71) 98236-0055