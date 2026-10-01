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Atakarejo terá primeira corrida de rua em Salvador; veja data, percursos e inscrições

Prova será realizada em janeiro e terá opções de 5 km e 10 km, com largada na região de Armação

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:47

Atakarejo lança primeira corrida de rua para aquecer o Verão de Salvador
Atakarejo lança primeira corrida de rua para aquecer o Verão de Salvador Crédito: Divulgação

O Atakarejo anunciou a realização de sua primeira corrida de rua em Salvador. O evento esportivo está previsto para o dia 17 de janeiro de 2027 e pretende reunir corredores em uma programação que combina esporte, lazer e bem-estar na orla da capital baiana.

A Corrida Atakarejo terá dois percursos, de 5 km e 10 km, ambos com largada em frente à unidade da rede em Armação, às 6h.

Confira 24 provas de corrida para fazer em outubro

11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida da Praia (Ilhéus). Largada: Praia do Cristo, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-etapa-circuito-corrida-da-praia-ilheus-ba-2026 por Reprodução
11 de outubro: Manito Run (Porto Seguro). Largada: Avenida Beira Mar, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/manito-run por Reprodução
11 de outubro: X1 Trail Run (Amargosa). Largada: Hotel Fazenda Vale das Águas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/x1-trail-running-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida 5km 5 Bares (Jequié). Largada: Bar Beleza Pura - Caixa D’água, às 8h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/3-corrida-5km-5-bares-jequie-ba/ por Reprodução
11 de outubro: Bora Run (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 6h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-run/3550506 por Reprodução
11 de outubro: Corrida Joia do Sertão (Vitória da Conquista). Largada: Avenida Anel do Contorno, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-joia-do-sertao-baiano-202 por Reprodução
11 de outubro: Ucsal Run (Salvador). Largada: Campus da Ucsal em Pituaçu, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ucsal-run por Reprodução
12 de outubro: Corrida Kids (Ilhéus). Largada: Avenida Soares Lopes, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-kids-correndo-para-o-futuro por Reprodução
17 de outubro: Santander Night Run (Salvador). Mais informações em: https://www.nightrun.com.br/salvador/unica por Reprodução
17 de outubro: Milano Experience 5K (Alagoinhas). Largada: Milano Restaurante, às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/milano-experience-5k-87621 por Reprodução
17 de outubro: Sem Tempo Ruim (Salvador). Concentração: Jurerê Bar, Jardim dos Namorados, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/evento-esportivo/str-sem-tempo-ruim-running por Reprodução
17 e 18 de outubro? Corrida Boulevard Kids (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-kids-boulevard-shopping-2026-86964 por Reprodução
18 de outubro: Corrida e caminhada Outubro Rosa (Camaçari). Largada: Horto Florestal de Camaçari, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-e-caminhada-outubro-rosa-camacari-2026 por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Empório Prime (Ilhéus). Largada: Avenida Dois de Julho, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/1-corrida-emporio-prime por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Mulher (Vitória da Conquista). Largada: Lagoa das Baleias, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-da-mulher-outubro-rosa-corisco por Reprodução
18 de outubro: 8º Treinão Corre Benção (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/924/8-treino-corre-bencao por Reprodução
18 de outubro: Corrida do Leão (Salvador). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-do-leao por Reprodução
18 de outubro: Corrida de Prevenção ao AVC (Feira de Santana). Largada: Centro de Convenções de Feira. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/6a-corrida-de-prevencao-ao-avc-86963 por Reprodução
18 de outubro: Corrida Sintrasuper (Salvador). Largada: na Orla da Boca do Rio, às 6h. Mais informações em: https://kbsports.com.br/events/1-corrida-sintrasuper por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Asa (Salvador). Largada: Base Aérea de Salvador, às 6h15. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/corrida-da-asa-2026 por Reprodução
18 de outubro: Caatinga Trail Run (Vitória da Conquista). Largada: Quilombo Lagoa do Vitorino, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/caatingatrail-2025-20251103220107 por Reprodução
22 de outubro: Trancoso Running Kids (Porto Seguro). Local: Quadrado de Trancoso, das 14h às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/TRANCOSO%20RUNNING%20KIDS%202026-88059 por Reprodução
25 de outubro: Rastro - The Experience (Salvador). Largada: Parque das Dunas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/trail-run/rastro-the-experience por Reprodução
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11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução

A prova de 5 km terá metade do percurso na região do Parque dos Ventos, com retorno para o ponto de largada, em Armação. Já o circuito de 10 km seguirá até a região do Parque Metropolitano de Pituaçu antes do retorno ao ponto de partida.

Além da corrida, a programação contará com atividades após a chegada dos participantes. O evento terá shows ao vivo, ativações de marcas ligadas ao universo esportivo, sessões de massagem, atividades ao ar livre e premiações. A proposta é oferecer uma programação voltada a diferentes públicos e faixas etárias.

Os tênis de corrida para treinos diários

Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre 5. Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5;.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
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Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
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Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação

Inscrições

O primeiro lote de inscrições para a Corrida Atakarejo será aberto na próxima segunda-feira (5). Os valores são os mesmos para os percursos de 5 km e 10 km: R$ 129 para o público geral e R$ 89,50 para pessoas idosas.

Pessoas com deficiência (PCD) também poderão se inscrever e terão direito à isenção da taxa de inscrição. Para solicitar o benefício, é necessário enviar um relatório médico para o e-mail contato@jardelmoura.com.br.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade

Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Reprodução
Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
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Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação

As inscrições e todas as informações sobre a Corrida Atakarejo 2027, incluindo o regulamento e os contatos da organização, estão disponíveis no site oficial do evento.

SERVIÇO

O quê: Corrida Atakarejo 2027

Quando: 17 de janeiro de 2027

Onde: largada em frente ao Atakarejo Armação

Percurso 5 km: Parque dos Ventos

Percurso 10 km: Parque Metropolitano de Pituaçu

Horário: largada às 6h

Inscrições: site oficial da Corrida Atakarejo

Informações: (71) 98236-0055

Tags:

Corrida Corrida de rua

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