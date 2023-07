Ataque a tiros deixa 3 mortos em Auckland, sede da copa do mundo Feminina

Ataque a tiros deixa pelo menos três pessoas mortas e seis feridas no centro de Auckland, Nova Zelândia, nesta quarta-feira, 19. O atirador também foi morto, segundo confirmou a polícia ao New Zealand Herald.



O ataque a tiros coincide com a abertura da Copa do Mundo Feminina na Nova Zelândia e Austrália, cuja primeira partida será realizada na noite desta quinta-feira, 20, em Auckland entre a seleção local e a Noruega.



A troca de tiros aconteceu perto do hotel da seleção da Noruega e a 5km do estádio da abertura da Copa do Mundo.