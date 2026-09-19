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Athletico-PR x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 16:00

Bahia x Athletico-PR Crédito: Letícia Martins/ECB

Athletico-PR e Bahia se enfrentam neste domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empatados com 46 pontos, os times fazem um confronto direto pelas primeiras posições da tabela, com o Furacão em terceiro e o Tricolor em quarto pelos critérios de desempate. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Athletico-PR x Bahia ao vivo

A partida entre Athletico-PR e Bahia terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, no pay-per-view.

Relembre como foi o triunfo do Bahia sobre o Athletico-PR no 1ª turno 1 de 7

Athletico-PR

O Athletico-PR ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, e tenta reencontrar o caminho das vitórias após três rodadas sem vencer. A equipe empatou com o Fluminense em casa, perdeu para o Cruzeiro fora e voltou a empatar como visitante na rodada passada, desta vez no clássico com o Coritiba.

Mesmo com a sequência recente, o Furacão segue dentro do G-4 e terá a oportunidade de defender a terceira posição em um confronto direto com o Bahia. O time paranaense também apresenta bom desempenho em casa: são oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 13 partidas como mandante, campanha que lhe dá a quinta melhor marca da competição nesse quesito.

Para o duelo, porém, o técnico Odair Hellmann terá desfalques importantes. Viveros, artilheiro do campeonato com 18 gols, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será a principal ausência. O meia João Cruz também cumpre suspensão pelo mesmo motivo.

Claudinho, Gastón Benavidez e Leonardo Derik completam a lista de desfalques por problemas físicos. Diante das baixas, o treinador terá de modificar a equipe que vem atuando nas últimas rodadas.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 27

Bahia

O Bahia chega ao confronto em grande fase e também soma 46 pontos, ocupando a quarta colocação. A equipe de Rogério Ceni venceu o Remo por 2x1 na última rodada, na Arena Fonte Nova, e ampliou para 11 partidas a sequência de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, a maior atualmente na competição.

Além disso, o Tricolor venceu os quatro últimos jogos pela Série A e tem a segunda melhor campanha do returno, com quatro vitórias e quatro empates em oito partidas. O bom momento mantém o time com a oportunidade de assumir a terceira colocação em caso de vitória. Se empatar ou perder, porém, pode cair para a quinta posição caso o Fluminense vença na rodada.

O desempenho como visitante também aumenta a confiança do Bahia para o confronto. Em 13 partidas fora de casa, são seis vitórias, quatro empates e três derrotas, campanha que coloca o Tricolor como o terceiro melhor visitante do Brasileirão.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni terá o retorno de Erick, que cumpriu suspensão na rodada passada. Mateo Sanabria também pode voltar a ser relacionado depois de se recuperar de uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo. O jogador ficou fora dos três últimos compromissos, contra Internacional, Bragantino e Remo. Por outro lado, Cristian Olivera recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Remo e está suspenso.

No primeiro turno, o Bahia venceu o Athletico-PR por 3x0 na Arena Fonte Nova, com dois gols de Everaldo e um de Luciano Juba. O Tricolor também levou a melhor no último encontro entre os clubes na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Brasileirão de 2024, quando venceu por 3x1, com gols de Everaldo, Biel e Luciano Juba.

O histórico recente, porém, apresenta equilíbrio. Nos últimos 19 confrontos entre as equipes, disputados nos últimos dez anos, foram nove vitórias do Athletico-PR, sete do Bahia e três empates.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Bahia

Athletico-PR: Mycael; Aguirre, Dantas e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Esquivel; Bruno Zapelli, Mendoza e Kerwin Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

Jogo: Athletico-PR x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 28ª rodada

Data: Domingo, 20 de setembro

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba - PR

Onde assistir: Premiere

Arbitragem