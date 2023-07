Athletico-PR x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Focado apenas no Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, o Bahia volta a entrar em campo neste domingo (16), encara o Athletico-PR, na Ligga, Arena, em Curitiba, pela 15ª rodada. O tricolor precisa vencer para se recuperar no Brasileirão. O time está na 16ª colocação, na porteira da zona de rebaixamento, com 13 pontos. Para o confronto, o técnico Renato Paiva tem os retornos do lateral Chávez, e do meia Thaciano. Confira informações sobre a partida.