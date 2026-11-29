RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Atleta brasileira de beach soccer está presa há mais de um ano na Rússia; entenda o caso

Letícia Villar foi detida na fronteira com a Estônia por portar 6 gramas de haxixe; família denuncia violações de direitos humanos



Thais Borges

Estadão

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 15:19

Jogadora de futebol de areia brasileira, Letícia Villar está presa há mais de um ano na Rússia Crédito: Reprodução

Detida na fronteira com a Estônia após ser flagrada com 6 gramas de haxixe, a jogadora brasileira de futebol de areia Letícia Villar está presa há um ano e quatro meses na Rússia. Nos últimos dias, o caso da atleta e as repercussões diplomáticas ganharam destaque no noticiário.

De acordo com a família de Letícia, ela tem sofrido violações de direitos humanos no sistema prisional russo. Os familiares pedem ajuda ao governo federal para que ela possa retornar ao Brasil.

Em uma carta enviada ao presidente Lula, Letícia se apresentou como a primeira camisa 10 da seleção brasileira de beach soccer. Ela já venceu o Campeonato Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental pelo Brasil, além de ter atuado por equipes da Europa e do Oriente Médio.

Entenda os principais pontos da prisão

Por que Letícia Villar foi presa?

De acordo com informações divulgadas no perfil da atleta no Instagram, Letícia foi detida em julho de 2025, na fronteira entre a Rússia e a Estônia. As autoridades locais encontraram, com ela, seis gramas de haxixe. No entanto, a defesa da jogadora argumenta que a substância seria destinada ao uso pessoal e medicinal.

Letícia afirma que não sabia que o porte da droga era proibido no país. Em uma carta enviada ao presidente Lula, ela reconheceu ter cometido um erro "por não saber as leis da Rússia". No documento, divulgado pelo site Poder360, Letícia contou que havia passado dois meses atuando na Espanha e que pretendia permanecer por um mês no time Lokomotiv.

Na mesma carta, a brasileira questionou a decisão judicial e afirmou ter sido "julgada até mesmo contra os fatos". "Houve mentira, invenção de fatos e uma cruel sentença de 5 anos e 2 meses", escreveu.

Onde Letícia está presa?

As informações divulgadas nas redes sociais da atleta indicam que ela está detida na Colônia Penal IK-2, na República da Mordóvia. A defesa afirma que Letícia foi transferida para a unidade prisional sem que as autoridades brasileiras fossem comunicadas.

Os representantes da jogadora denunciam condições consideradas degradantes, incluindo "jornadas de trabalho das 6h às 21h, quase sempre ao ar livre sob o rigoroso inverno russo", além de "episódios de discriminação e perseguição" por ela ser lésbica e estrangeira.

Na carta encaminhada ao presidente Lula, Letícia também relatou ter sido chamada de "macaco" por causa do cabelo cacheado.

Ela também afirmou que as mulheres encarceradas são "escravas disfarçadas de presidiárias". Em outro trecho, relatou as dificuldades enfrentadas na unidade: "Por aqui trabalho como escrava, tenho o corpo exausto, não mais que a mente que está sempre em pânico, crise, cansada, sem conseguir formar um raciocínio mais devido às condições precárias que vivo".

Pedido ao governo

A família da atleta organiza uma mobilização nas redes sociais para dar visibilidade ao caso e conseguir apoio para o retorno de Letícia ao Brasil. No perfil da jogadora no Instagram, @leticiavillarbs, foi divulgada uma petição pública que pede a volta da brasileira.