Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atleta pede desculpas após fazer cocô em prova e desiste da vitória

Australiana Joanna Wietrzyk reconheceu que deveria ter deixado a pista após o episódio em Pequim e decidiu abrir mão dos pontos conquistados na competição

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:13

Atleta australiana Joanna Wietrzyk pediu desculpas em postagem na rede social
Atleta australiana Joanna Wietrzyk pediu desculpas em postagem na rede social Crédito: Reprodução/Instagram

A atleta australiana Joanna Wietrzyk pediu desculpas nesta quinta-feira (17) pelo episódio ocorrido durante uma prova de Hyrox em Pequim, na China. Ela reconheceu que deveria ter deixado a pista após sofrer um episódio de incontinência intestinal durante a competição e anunciou que vai retirar, de forma retroativa, sua participação na prova e abrir mão dos pontos conquistados.

“Eu ofereço minhas sinceras desculpas ao povo da China, às minhas companheiras de competição, aos espectadores e aos organizadores da Hyrox pelo que aconteceu durante a corrida em Pequim”, afirmou a atleta, em um comunicado publicado nesta quinta.

Wietrzyk disse que se sentia completamente saudável no início da prova e que não tinha motivos para esperar que passaria mal. Ao relembrar o episódio, porém, afirmou se arrepender de não ter deixado o percurso.

“Reconheço que deveria ter tomado uma decisão diferente. Assumo a responsabilidade pela minha decisão de continuar e sinto profundamente pelo desconforto e pela perturbação que isso causou”, escreveu.

O caso aconteceu no sábado (12), durante uma etapa da Hyrox em Pequim. Wietrzyk continuou na disputa mesmo depois de evacuar durante a prova, sujar as pernas e os calçados e deixar resíduos em partes do percurso. Ela terminou a competição em primeiro lugar na categoria feminina Pro. Imagens do episódio circularam nas redes sociais e provocaram críticas, principalmente porque outras atletas continuaram utilizando o mesmo percurso e equipamentos.

Hyrox: conheça o esporte da corrida que mistura força e resistência

Corrida e exercícios funcionais: Hyrox combina 8 km de corrida com oito estações de exercícios. por Wikicommons
Remo faz parte da prova: uma das estações do circuito desafia os participantes no aparelho de remo por Wikicommons
Trenó no percurso: empurrar e puxar trenós está entre os exercícios realizados durante a competição por Wikicommons
Força também conta: Hyrox exige dos atletas resistência muscular e capacidade cardiovascular por Wikicommons
Lançamento de bola medicinal é outra das estações do Hyrox por Wikicommons
Prova de alta intensidade: atletas alternam trechos de corrida com desafios de força e resistência por Wikicommons
Corrida em etapas: cada quilômetro percorrido é seguido por uma estação de exercício funcional por Wikicommons
Um circuito padronizado: provas seguem o mesmo formato, permitindo comparar tempos e desempenho por Wikicommons
1 de 8
Corrida e exercícios funcionais: Hyrox combina 8 km de corrida com oito estações de exercícios. por Wikicommons

A Hyrox, modalidade de alta intensidade que combina corrida e exercícios funcionais, reconheceu que errou ao não interromper imediatamente a participação da atleta. A organização também informou que a área afetada foi limpa, equipamentos foram retirados e o piso do local foi substituído. Após a repercussão, a entidade anunciou mudanças nos procedimentos e nas regras para situações semelhantes.

Criado na Alemanha em 2017, o Hyrox intercala oito quilômetros de corrida com oito estações de exercícios. Os participantes correm 1 km e, em seguida, realizam uma atividade funcional antes de voltar à corrida. Entre os exercícios estão remo, empurrar trenós, burpee jumps, lançamentos de bola e avanços carregando um saco de areia.

Atleta abre mão dos pontos

No comunicado, Wietrzyk afirmou que decidiu retirar retroativamente sua participação na prova de Pequim e abrir mão dos pontos que havia conquistado.

Segundo ela, a experiência serviu para lembrar que há coisas mais importantes do que uma competição e que é preciso saber quando é hora de deixar a disputa.

“Estou aprendendo com essa experiência e levarei essas lições comigo, inclusive lembrando que há mais na vida do que competir e sabendo quando é certo se afastar”, afirmou.

A atleta também agradeceu às pessoas que a apoiaram durante a repercussão do caso e disse que pretende se afastar por um período para se recuperar, refletir e cuidar de si mesma e da família.

Leia mais

Imagem - O que é o Hyrox, competição esportiva em que atleta fez cocô durante a prova?

O que é o Hyrox, competição esportiva em que atleta fez cocô durante a prova?

Imagem - Homem morre em academia após mal súbito durante preparação para treino de hyrox

Homem morre em academia após mal súbito durante preparação para treino de hyrox

Tags:

Atleta China Hyrox

Mais recentes

Imagem - Rogério Ceni ganha opções para substituir Kike Olivera contra o Athletico-PR

Rogério Ceni ganha opções para substituir Kike Olivera contra o Athletico-PR
Imagem - Renê faz história no Vitória e alcança marca que ninguém conseguia há 10 anos

Renê faz história no Vitória e alcança marca que ninguém conseguia há 10 anos
Imagem - Número 1 do mundo no tênis em cadeira de rodas, atleta paralímpico se aposenta aos 44 anos

Número 1 do mundo no tênis em cadeira de rodas, atleta paralímpico se aposenta aos 44 anos