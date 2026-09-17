HYROX

Atleta pede desculpas após fazer cocô em prova e desiste da vitória

Australiana Joanna Wietrzyk reconheceu que deveria ter deixado a pista após o episódio em Pequim e decidiu abrir mão dos pontos conquistados na competição

Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:13

Atleta australiana Joanna Wietrzyk pediu desculpas em postagem na rede social Crédito: Reprodução/Instagram

A atleta australiana Joanna Wietrzyk pediu desculpas nesta quinta-feira (17) pelo episódio ocorrido durante uma prova de Hyrox em Pequim, na China. Ela reconheceu que deveria ter deixado a pista após sofrer um episódio de incontinência intestinal durante a competição e anunciou que vai retirar, de forma retroativa, sua participação na prova e abrir mão dos pontos conquistados.

“Eu ofereço minhas sinceras desculpas ao povo da China, às minhas companheiras de competição, aos espectadores e aos organizadores da Hyrox pelo que aconteceu durante a corrida em Pequim”, afirmou a atleta, em um comunicado publicado nesta quinta.

Wietrzyk disse que se sentia completamente saudável no início da prova e que não tinha motivos para esperar que passaria mal. Ao relembrar o episódio, porém, afirmou se arrepender de não ter deixado o percurso.

“Reconheço que deveria ter tomado uma decisão diferente. Assumo a responsabilidade pela minha decisão de continuar e sinto profundamente pelo desconforto e pela perturbação que isso causou”, escreveu.

O caso aconteceu no sábado (12), durante uma etapa da Hyrox em Pequim. Wietrzyk continuou na disputa mesmo depois de evacuar durante a prova, sujar as pernas e os calçados e deixar resíduos em partes do percurso. Ela terminou a competição em primeiro lugar na categoria feminina Pro. Imagens do episódio circularam nas redes sociais e provocaram críticas, principalmente porque outras atletas continuaram utilizando o mesmo percurso e equipamentos.

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A Hyrox, modalidade de alta intensidade que combina corrida e exercícios funcionais, reconheceu que errou ao não interromper imediatamente a participação da atleta. A organização também informou que a área afetada foi limpa, equipamentos foram retirados e o piso do local foi substituído. Após a repercussão, a entidade anunciou mudanças nos procedimentos e nas regras para situações semelhantes.

Criado na Alemanha em 2017, o Hyrox intercala oito quilômetros de corrida com oito estações de exercícios. Os participantes correm 1 km e, em seguida, realizam uma atividade funcional antes de voltar à corrida. Entre os exercícios estão remo, empurrar trenós, burpee jumps, lançamentos de bola e avanços carregando um saco de areia.

Atleta abre mão dos pontos

No comunicado, Wietrzyk afirmou que decidiu retirar retroativamente sua participação na prova de Pequim e abrir mão dos pontos que havia conquistado.

Segundo ela, a experiência serviu para lembrar que há coisas mais importantes do que uma competição e que é preciso saber quando é hora de deixar a disputa.

“Estou aprendendo com essa experiência e levarei essas lições comigo, inclusive lembrando que há mais na vida do que competir e sabendo quando é certo se afastar”, afirmou.