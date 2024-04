BAHIA EM DOSE DUPLA

Atletas baianos disputam Campeonato Pan Americano de Tiro com Arco na Colômbia

Dois representantes da Bahia estão na cidade de Medellín, na Colômbia, para disputar o Campeonato Pan Americano de Tiro com Arco, de 10 a 14 de abril. Paulo Penna, do Clube Diana Arco e Flecha, e Renata Barros, do Clube Asas, integram a seleção brasileira de Barebow, uma das categorias do torneio.

Barros, atleta experiente com diversas conquistas nacionais e internacionais, busca sua primeira medalha em um Campeonato Pan Americano. Já Penna, promessa do esporte, faz sua estreia em competições internacionais e busca adquirir experiência e aprendizado.

O evento reúne cerca de 300 atletas de 25 países que disputam medalhas em 10 categorias e vagas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O Brasil participa com delegações femininas e masculinas nas categorias Arco Recurvo Olímpico, Arco Composto e Barebow. A seleção brasileira é composta por atletas experientes e jovens talentos, com o objetivo de conquistar o pódio em diversas categorias.

O Campeonato Pan-Americano de Tiro com Arco será dividido em competições individuais e por equipes. As competições individuais serão realizadas em formato eliminatório, com os arqueiros se enfrentando em duelos até que seja definido o campeão. As competições por equipes serão realizadas em formato de round robin, com cada equipe enfrentando todas as outras.