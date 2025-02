DESCREVENDO SALVADOR

Atletas cegos de goalball farão canoagem na Baía de Todos os Santos com audiodescrição de Salvador

A iniciativa do clube de canoagem Kaiaulu Va’a apresentará os atletas a um novo esporte e descreverá a paisagem soteropolitana vista do mar

Marina Branco

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 15:07

Canoagem na Baía de Todos os Santos Crédito: Divulgação I Kaiaulu Va’a

Esta sexta-feira (14) será um dia especial no clube de canoagem Kaiaulu Va’a. Em uma atividade para promover a acessibilidade no esporte, os atletas do Instituto de Cegos da Bahia farão um passeio de canoa na Baía de Todos os Santos, começando às 8h30 da manhã.>

Serão 11 atletas de goalball praticando canoagem, acompanhados por uma equipe de audiodescrição para tornar a experiência o mais enriquecedora possífvel sem o apoio da visão. Além dos atletas, outros cinco membros da comissão do instituto trabalharão junto à equipe pedagógica do clube para realizar as atividades.>

Atividades do grupo de canoagem Ka Crédito: Divulgação I Kaiaulu Va’a

A rota feita pela atividade sairá da praia da Preguiça e passará pela Baía de Todos os Santos, acompanhada pela audiodescrição da cidade de Salvador do ponto de vista de quem está dentro do mar. O final do roteiro é no Forte São Marcelo, incluindo a descrição de pontos turísticos como o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda.>

Canoagem na Baía de Todos os Santos Crédito: Divulgação I Kaiaulu Va’a

Integrando goalball e canoagem,o evento cuidará do desenvolvimento físico e mental dos atletas. “Essa é mais uma ação especial que estamos fazendo em parceria com o Instituto de Cegos, com o objetivo de contribuir para a acessibilidade e inclusão no esporte. O esporte é feito para todos, contribuindo não só para o desenvolvimento físico, como mental dos praticantes", comentou Lorena Lago, gestora do Kaiaulu.>

"Em relação a ação, essa é uma integração que fazemos também para abrir portas para outros esportes: o goalball explora bastante a percepção sensorial, em especial a tátil e auditiva, algo que também aproveitamos na canoagem”, completou.>