DUELO EQUILIBRADO

Atlético de Madrid vence Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas da Champions

Clube espanhol largou em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal

Estadão

Publicado em 10 de abril de 2024 às 18:34

Atlético de Madrid comemora vitória sobre o Borrusia Dortmund Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid

Com um início avassalador, o Atlético de Madrid derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 1, nesta quarta, jogando na Espanha, e abriu uma pequena vantagem neste primeiro duelo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida de volta entre as duas equipes acontece na próxima terça-feira. Vai ser a vez de o Borussia Dortmund jogar em casa no encontro com o Atlético de Madrid, em busca da vaga na semifinal da Liga dos Campeões.

Na partida, o Atlético de Madrid contou com um erro primário do rival alemão para conseguir a vantagem logo no início da partida Maatsen foi sair jogando e deu um presente para De Paul. O meia argentino entrou na área e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0 com apenas quatro minutos.

Com tamanha pressão, o segundo gol saiu com meia hora de confronto. Em nova lambança da defesa alemã, Griezmann foi acionado na área e tocou por elevação para Samuel Lino. O brasileiro fez o domínio e chutou firme para aumentar a vantagem