SULAMERICANA

Atlético-MG provoca Neymar após classificação sobre o Santos: 'Peixe morre pela boca'

Na partida de ida, Neymar provocou a torcida adversária diretamente de um camarote da Vila Belmiro

Estadão

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 23:42

Atlético-MG provoca Neymar após classificação sobre o Santos Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ Santos

O Atlético-MG derrotou o Santos nos pênaltis, nesta quarta-feira (16), e garantiu sua vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Depois do confronto disputado na Arena MRV, o clube de Belo Horizonte provocou o atacante Neymar em publicação nas redes sociais.

A equipe publicou a imagem de um galo atrás de um peixe com o título "Procurando Ney", frase que faz referência ao filme "Procurando Nemo", da Disney. "Hora de separar os homens dos meninos! Aprenda a respeitar o colossal Clube Atlético Mineiro!", escreveram os mineiros na postagem.

Além disso, o Atlético finalizou a provocação com a hashtag "OPeixeMorrePelaBoca". Na partida de ida, Neymar provocou a torcida adversária diretamente de um camarote da Vila Belmiro. "Eu, sem joelho, ainda sou melhor que todo mundo do seu time! Eu não jogo contra time pequeno", disse o jogador.

O atacante de 34 anos foi desfalque em ambos os jogos por conta de uma lesão na coxa direita. Ele sentiu o incômodo durante o clássico contra o Palmeiras no dia 2 de setembro, válido pelas quartas da Copa do Brasil.

Na ida, o Santos saiu com o triunfo por 2 a 0, com gols de Willian Arão e Christian Oliva. Agora, no duelo de volta, uma vitória do Atlético-MG em 4 a 2 levou a disputa para as penalidades máximas.