Atlético-MG tem um retorno e duas dúvidas para pegar o Bahia

Adversário do Bahia na última rodada do Brasileirão, o Atlético-MG tem um retorno e duas dúvidas para o confronto marcado para esta quarta-feira (6), às 21h30, na Fonte Nova. O Galo tem a volta do zagueiro Jemerson, que cumpriu suspensão contra o São Paulo.



Por outro lado, o técnico Felipão ainda não sabe se contará com o zagueiro Maurício Lemos e o lateral Saravia. Com problemas musculares, a dupla desfalcou o Atlético-MG na última rodada e ainda não foi liberada pelo departamento médico.