BRASILEIRÃO

Atlético-MG vai poupar titulares contra o Vitória; veja as prováveis escalações

Enquanto os mineiros buscam ampliar sequência invicta, os baianos miram reabilitação após derrota

Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:16

Eduardo Domínguez Crédito: Pedro Souza / Atlético

Depois de disputarem os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Atlético-MG e Vitória voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18h30, eles se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 25ª rodada. Enquanto os mineiros buscam ampliar sequência invicta, os baianos miram reabilitação após derrota.

O Atlético vem alternando entre vitórias e empates nos últimos seis jogos. Venceu Vasco (1 a 0), Palmeiras (2 a 1) e Grêmio (3 a 0), e empatou com Bahia (1 a 1), Remo (2 a 2) e, na última rodada, Internacional (0 a 0). Isso levou o time a 33 pontos, em nono lugar. O objetivo é se aproximar mais do G-4, fechado pelo Fluminense com 41.

No meio de semana, teve o clássico diante do Cruzeiro na Copa do Brasil, e empatou por 1 a 1 no Mineirão. O jogo da volta será na terça-feira, às 21h, na Arena MRV. O Atlético vive o desafio de conciliar três competições, já que também segue na Copa Sul-Americana, em que enfrentará o Santos nas quartas.

Veja como foi Vasco 1x0 Vitória, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 1 de 8

Com a situação mais tranquila no Brasileirão, o técnico Eduardo Domínguez mandará um time alternativo a campo. O goleiro Everson, com lesão no pé, é desfalque certo. A zaga terá titulares por conta de desfalques: Ruan Tressoldi, que cumpre protocolo de concussão, e Léo Duarte e Lyanco, lesionados, estão fora. Vitor Hugo e Vitão formam a dupla. A boa notícia fica por conta do meia Victor Hugo, recuperado de lesão na coxa.

Após o clássico, Domínguez já tinha indicado que o desgaste físico poderia determinar a escalação. "Foi uma partida de intensidade física e mental e temos que tentar conciliar da melhor forma possível. Temos que preparar primeiro a partida do sábado e depois voltamos a pensar no Cruzeiro."

Depois de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas, o Vitória tinha conseguido se reabilitar ao fazer 1 a 0 no Botafogo. Na última rodada, porém, sofreu uma dura derrota no clássico com o Bahia, por 2 a 0. Assim, permaneceu com 29 pontos e aparece na 12ª colocação.

Além disso, ainda não venceu fora de casa: soma quatro empates e oito derrotas. Para completar, também foi derrotado na Copa do Brasil ao sofrer 1 a 0 para o Vasco, no Rio, mesmo jogando com um a mais desde o primeiro tempo.

O técnico Jair Ventura deve manter a base da escalação que jogou contra o Vasco. A boa notícia é que ele poderá contar com o zagueiro Cacá. O jogador foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas o clube conseguiu um efeito suspensivo. O atacante Diego Tarzia, que estava suspenso na Copa do Brasil, briga pela titularidade com Matheuzinho. O departamento médico segue com Gabriel Baralhas, Camutanga, Edu, Nathan Mendes, Ruben Ismael e Dudu.

Após a derrota para o Vasco, Ventura cobrou o time. "A gente tem que trocar as palavras por atitudes. Não conseguimos vencer fora então eu tenho que falar as mesmas coisas. Ninguém está satisfeito, mas estou aqui para assumir responsabilidade. Não posso jogar a toalha. Isso eu nunca fiz e nunca vou fazer."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Cissé e Victor Hugo; Alan Minda, Dudu e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 18h30.