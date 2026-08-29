BRASILEIRÃO

Atlético-MG x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 14:30

Vitória x Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/ECV

Atlético-MG e Vitória se enfrentam neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida, desfalques e as prováveis escalações.

Onde assistir Atlético-MG x Vitória ao vivo

A partida entre Atlético-MG e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

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Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto em seu melhor momento na temporada. O Galo está invicto há 12 partidas e ocupa a 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, buscando se aproximar da parte de cima da tabela.

A equipe comandada por Eduardo Domínguez vem de dois empates. Pelo Brasileirão, ficou no 0x0 com o Internacional, no Beira-Rio, no último fim de semana. No meio de semana, empatou em 1x1 com o Cruzeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O calendário pode fazer com que Domínguez preserve alguns titulares diante do Vitória. Além do jogo de volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o Galo também segue vivo na Sul-Americana, onde enfrentará o Santos nas quartas de final.

Apesar da possibilidade de mudanças, o Galo conta com um retrospecto bastante positivo na Arena MRV. Em 21 partidas disputadas no estádio em 2026, foram dez vitórias, dez empates e apenas uma derrota.

Para o duelo, o Atlético não terá Everson, Léo Duarte, Lyanco e Igor Gomes, lesionados, além de Ruan Tressoldi, que está fora após entrar no protocolo de concussão. Patrick também é tratado como dúvida.

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Vitória

O Vitória chega a Belo Horizonte vivendo um dos seus piores momentos na temporada. Mesmo jogando com um a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, foi derroto pelo Vasco por 1x0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Antes disso, o Leão também havia perdido o Ba-Vi por 2x0, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo com os resultados recentes, a equipe de Jair Ventura faz uma campanha estável na Série A. O Rubro-Negro soma 29 pontos e ocupa a 12ª colocação, apenas um ponto atrás do Botafogo, primeiro time dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027 e cinco pontos à frente do Mirassol, primeiro time da zona de rebaixamento.

Contra o Galo, o Leão disputará seu terceiro jogo num espaço de apenas sete dias e por isso, o técnico Jair Ventura também pode preservar alguns jogadores. O time já voltará a campo na quarta-feira (2) para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, no Barradão.

Além do cansaço, outro fator que preocupa é o desempenho do time fora de casa. Com apenas 11,1% de aproveitamento, o Rubro-negro baiano é o segundo pior visitante do Brasileirão, com quatro empates e oito derrotas em 12 jogos longe do Barradão.

O que serve de esperança é o desempenho recente contra o Atlético-MG na Arena MRV. Nos únicos dois jogos entre as equipes no estádio, o Leão conseguiu arrancar dois empates em 2x2. Além disso, No primeiro turno, o levou a melhor e venceu a equipe mineira por 2x0, no Barradão, pela 6ª rodada, com gols de Kayzer e Erick.

Para enfrentar o Atlético-MG, no entanto, o Leão terá uma série de baixas. Jair Ventura não poderá contar com Baralhas, Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes, todos lesionados. Em compensação, Cacá, condenado pelo STJD a cumprir dois jogos de suspensão por tentar rasgar a camisa de Jean Lucas no Ba-Vi 508, conseguiu efeito suspensivo e poderar jogar normalmente.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG: Gabriel Delfin; Natanael, Vitão e Vitor Hugo; Preciado, Cissé, Tomás Pérez e Pascini; Alan Minda, Dudu e Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

Jogo: Atlético-MG x Vitória

Campeonato: Campeonato Brasileiro 2026

Rodada: 25ª rodada

Data: Sábado, 29 de agosto de 2026

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte - MG

Onde assistir: Premiere

Arbitragem