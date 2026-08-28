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Atlético-MG x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:54

Vitória x Atlético-MG
Vitória x Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/ECV

Atlético-MG e Vitória se enfrentam neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida, desfalques e as prováveis escalações.

Onde assistir Atlético-MG x Vitória ao vivo

A partida entre Atlético-MG e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Veja os artilheiros do Brasileirão

Kevin Viveros (Athletico-PR): 16 gols por Duda Matoso/athletico.com.br
Pedro (Flamengo): 15 gols por Adriano Fontes/Flamengo
 Carlos Vinícius (Grêmio):  10 gols por Lucas Uebel/Grêmio
John Kennedy (Fluminense): 9 gols por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
Flaco López (Palmeiras): 8 gols  por Cesar Greco/Palmeiras
Breno Lopes (Coritiba): 8 gols por JP Pacheco/Coritiba
Gabriel Barbosa (Santos): 8 gols por Raúl Baretta/Santos
 Luciano Juba (Bahia): 7 gols por Letícia Martins/ECB
Danilo (Botafogo): 7 gols por Vitor Silva/CBF
Arthur Cabral (Botafogo): 7 gols por Vitor Silva/Botafogo
Jonathan Calleri (São Paulo): 7 gols por Rubens Chiri / São Paulo
Jajá (Remo): 7 gols por Samara Miranda/Remo
1 de 12
Kevin Viveros (Athletico-PR): 16 gols por Duda Matoso/athletico.com.br

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto em seu melhor momento na temporada. O Galo está invicto há 12 partidas e ocupa a 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, buscando se aproximar da parte de cima da tabela.

A equipe comandada por Eduardo Domínguez vem de dois empates. Pelo Brasileirão, ficou no 0x0 com o Internacional, no Beira-Rio, no último fim de semana. No meio de semana, empatou em 1x1 com o Cruzeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O calendário pode fazer com que Domínguez preserve alguns titulares diante do Vitória. Além do jogo de volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o Galo também segue vivo na Sul-Americana, onde enfrentará o Santos nas quartas de final.

Apesar da possibilidade de mudanças, o Galo conta com um retrospecto bastante positivo na Arena MRV. Em 21 partidas disputadas no estádio em 2026, foram dez vitórias, dez empates e apenas uma derrota.

Para o duelo, o Atlético não terá Everson, Léo Duarte, Lyanco e Igor Gomes, lesionados, além de Ruan Tressoldi, que está fora após entrar no protocolo de concussão. Patrick também é tratado como dúvida.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
1 de 24
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Vitória chega a Belo Horizonte vivendo um dos seus piores momentos na temporada. Mesmo jogando com um a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, foi derroto pelo Vasco por 1x0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Antes disso, o Leão também havia perdido o Ba-Vi por 2x0, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo com os resultados recentes, a equipe de Jair Ventura faz uma campanha estável na Série A. O Rubro-Negro soma 29 pontos e ocupa a 12ª colocação, apenas um ponto atrás do Botafogo, primeiro time dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027 e cinco pontos à frente do Mirassol, primeiro time da zona de rebaixamento.

Contra o Galo, o Leão disputará seu terceiro jogo num espaço de apenas sete dias e por isso, o técnico Jair Ventura também pode preservar alguns jogadores. O time já voltará a campo na quarta-feira (2) para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, no Barradão.

Além do cansaço, outro fator que preocupa é o desempenho do time fora de casa. Com apenas 11,1% de aproveitamento, o Rubro-negro baiano é o segundo pior visitante do Brasileirão, com quatro empates e oito derrotas em 12 jogos longe do Barradão.

O que serve de esperança é o desempenho recente contra o Atlético-MG na Arena MRV. Nos únicos dois jogos entre as equipes no estádio, o Leão conseguiu arrancar dois empates em 2x2. Além disso, No primeiro turno, o levou a melhor e venceu a equipe mineira por 2x0, no Barradão, pela 6ª rodada, com gols de Kayzer e Erick.

Para enfrentar o Atlético-MG, no entanto, o Leão terá uma série de baixas. Jair Ventura não poderá contar com Baralhas, Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes, todos lesionados. Já Cacá, condenado pelo STJD a cumprir dois jogos de suspensão por tentar rasgar a camisa de Jean Lucas no Ba-Vi 508, só poderá jogar caso o clube consiga um efeito suspensivo. 

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Prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG: Gabriel Delfin; Natanael, Vitão e Vitor Hugo; Preciado, Cissé, Tomás Pérez e Pascini; Alan Minda, Dudu e Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Atlético-MG x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro 2026
  • Rodada: 25ª rodada
  • Data: Sábado, 29 de agosto de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte - MG
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • 4º árbitro: Robson Babinski (PR)
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Tags:

Vitória Brasileirão Atlético-mg

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