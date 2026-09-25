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Atual campeão, Ramon Dino estreia em busca do bi no Mr. Olympia

Brasileiro defende o título da Classic Physique nesta sexta-feira, em Las Vegas; disputa terá transmissão gratuita

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:33

Ramon Dino no Mr. Olympia 2025
Ramon Dino no Mr. Olympia 2025 Crédito: Reprodução/YouTube

Ramon Dino volta ao palco do Mr. Olympia nesta sexta-feira (25), em Las Vegas, para defender o título da Classic Physique. Aos 31 anos, o brasileiro chega como um dos favoritos ao bicampeonato depois de dedicar toda a temporada à preparação para o torneio.

Na pesagem de quarta-feira, Dino marcou cerca de 102,5 kg, apenas meio quilo abaixo do limite permitido para sua altura na categoria. Gabriel Zancanelli, Fabio Junio e Cézar Falcão também representam o Brasil na Classic Physique. Entre os possíveis adversários de Dino pelo título estão o alemão Mike Sommerfeld, o norte-americano Ruff Diesel, o colombiano Diego Galindo, o britânico Niall Darwen e o holandês Wesley Vissers.

Ramon Dino fica com título inédito no Mr. Olympia

Ramon Dino no Mr. Olympia por Divulgação
Ramon Dino no Mr. Olympia por Wesley Felix
Ramon Dino por Reprodução
Ramon Dino ficou com título no Mr. Olympia por Divulgação
Ramon Dino por Divulgação/Max Titanium / Jogada10
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Ramon Dino no Mr. Olympia por Divulgação

A programação de sexta-feira inclui outras cinco categorias. Na Wellness e na Women’s Physique, as brasileiras Eduarda Bezerra e Natalia Coelho defendem seus títulos. A transmissão será gratuita pela Olympia TV, plataforma de streaming da competição.

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