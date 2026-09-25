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Atual campeão, Ramon Dino estreia em busca do bi no Mr. Olympia

Brasileiro defende o título da Classic Physique nesta sexta-feira, em Las Vegas; disputa terá transmissão gratuita

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:33

Ramon Dino no Mr. Olympia 2025 Crédito: Reprodução/YouTube

Ramon Dino volta ao palco do Mr. Olympia nesta sexta-feira (25), em Las Vegas, para defender o título da Classic Physique. Aos 31 anos, o brasileiro chega como um dos favoritos ao bicampeonato depois de dedicar toda a temporada à preparação para o torneio.

Na pesagem de quarta-feira, Dino marcou cerca de 102,5 kg, apenas meio quilo abaixo do limite permitido para sua altura na categoria. Gabriel Zancanelli, Fabio Junio e Cézar Falcão também representam o Brasil na Classic Physique. Entre os possíveis adversários de Dino pelo título estão o alemão Mike Sommerfeld, o norte-americano Ruff Diesel, o colombiano Diego Galindo, o britânico Niall Darwen e o holandês Wesley Vissers.

Ramon Dino fica com título inédito no Mr. Olympia 1 de 5