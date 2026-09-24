Austrália x Brasil: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:34
Austrália e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, no primeiro de dois amistosos entre as seleções nesta Data Fifa. O confronto marca o retorno da equipe brasileira aos gramados após a Copa do Mundo de 2026 e o início de um novo ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
O Brasil volta a campo pela primeira vez após a disputa da Copa do Mundo de 2026 e inicia uma nova etapa sob o comando de Carlo Ancelotti. O técnico italiano promoveu uma renovação na primeira convocação após o Mundial, com oito estreantes e 10 jogadores que atuam no futebol brasileiro entre os chamados para os amistosos contra Austrália e Índia.
A base da equipe, porém, ainda conta com nomes importantes, como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães e Vinicius Júnior. O atacante João Pedro e o lateral-direito Wesley foram convocados inicialmente, mas acabaram cortados por lesão.
As principais dúvidas de Ancelotti estão na lateral direita, entre Vanderson e Matheuzinho, e no meio-campo, com Danilo e Andrey Santos disputando uma vaga. No ataque, Raphinha chega em boa fase no início da temporada europeia e deve atuar ao lado de Vinicius Júnior, Estêvão e Pedro.
O confronto também marca o reencontro entre as seleções após mais de nove anos. O último duelo aconteceu em 13 de junho de 2017, quando o Brasil venceu a Austrália por 4x0, no Melbourne Cricket Ground. Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram oito vezes, com seis vitórias brasileiras, um empate e apenas um triunfo australiano. A Seleção marcou 21 gols nesses confrontos e sofreu somente um.
A Austrália inicia um novo ciclo sob o comando do técnico Tony Popovic, que permanece à frente da seleção desde 2024. Depois da participação na Copa do Mundo de 2026, o treinador promoveu mudanças no grupo e convocou novos jogadores de olho no futuro da equipe e na disputa por uma vaga no próximo Mundial.
Para os dois amistosos contra o Brasil, 10 jogadores convocados não estiveram na Copa do Mundo, enquanto sete ainda podem fazer sua estreia pela seleção australiana. Popovic também terá alguns desfalques: Mohamed Toure foi cortado após sofrer uma lesão no ombro, enquanto Alexander Robertson ficará fora por controle de carga. Por outro lado, Riley McGree e Patrick Yazbek retornam após problemas físicos.
A Austrália também não contará com o goleiro Mathew Ryan, que ficou fora da convocação para que o treinador possa observar novas opções para a posição. O time busca aproveitar os amistosos para dar espaço a novos nomes antes dos próximos desafios do ciclo.
Austrália: Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe, O'Neill; Irankunda, Irvine e Eli Adams; Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic.
Brasil: Hugo Souza; Vanderson (Matheuzinho), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães e Danilo Santos (Andrey Santos); Estêvão, Vinicius Júnior, Raphinha e Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.