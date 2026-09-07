ARTILHEIRO RESOLVEU

Autor do gol da vitória contra o Grêmio, Renê celebra reação do Vitória: 'Importante é que a gente ganhou'

Camisa 91 do Leão da Barra fez o gol da vitória por 1x0 sobre o Grêmio

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 22:46

Renê marcou dois gols na goleada do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Depois de uma sequência delicada, com quatro derrotas seguidas e a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória voltou a respirar mais aliviado após vencer o Grêmio por 1x0 na noite desta segunda-feira (7), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja como foi Vitória x Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 5

Autor do gol que garantiu o triunfo, Renê voltou a marcar depois de seis jogos seguidos em branco e chegou a 13 gols pelo clube na temporada, igualando Renato Kayzer na artilharia do Vitória em 2026.

Para o atacante, no entanto, o mais importante foi o resultado. Com os três pontos, o Leão chegou aos 32, subiu da 13ª para a 11ª colocação, entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027 e abriu sete pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento.

“Feliz de voltar a marcar. É muito importante para mim, é importante para a equipe. O mais importante é que a gente ganhou. O importante é a gente subir na tabela, que é onde a gente tem que ficar. O professor Jair, a gente confia muito no trabalho dele, ele confia muito na gente, então é uma troca de confiança. E agora vamos descansar para o próximo jogo, para a gente buscar a vitória”, disse Renê após a partida.