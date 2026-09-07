Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Autor do gol da vitória contra o Grêmio, Renê celebra reação do Vitória: 'Importante é que a gente ganhou'

Camisa 91 do Leão da Barra fez o gol da vitória por 1x0 sobre o Grêmio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 22:46

Renê marcou dois gols na goleada do Vitória
Renê marcou dois gols na goleada do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Depois de uma sequência delicada, com quatro derrotas seguidas e a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória voltou a respirar mais aliviado após vencer o Grêmio por 1x0 na noite desta segunda-feira (7), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja como foi Vitória x Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
1 de 5
Vitória x Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

Autor do gol que garantiu o triunfo, Renê voltou a marcar depois de seis jogos seguidos em branco e chegou a 13 gols pelo clube na temporada, igualando Renato Kayzer na artilharia do Vitória em 2026.

Para o atacante, no entanto, o mais importante foi o resultado. Com os três pontos, o Leão chegou aos 32, subiu da 13ª para a 11ª colocação, entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027 e abriu sete pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento.

“Feliz de voltar a marcar. É muito importante para mim, é importante para a equipe. O mais importante é que a gente ganhou. O importante é a gente subir na tabela, que é onde a gente tem que ficar. O professor Jair, a gente confia muito no trabalho dele, ele confia muito na gente, então é uma troca de confiança. E agora vamos descansar para o próximo jogo, para a gente buscar a vitória”, disse Renê após a partida.

Leia mais

Imagem - Vitória supera o Grêmio no Barradão, encerra sequência de quatro derrotas e se afasta do Z-4

Vitória supera o Grêmio no Barradão, encerra sequência de quatro derrotas e se afasta do Z-4

Imagem - Atacante revelado pelo Vitória é pré-convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira

Atacante revelado pelo Vitória é pré-convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira

Imagem - Brasileirão tem novo líder pela primeira vez desde abril; veja classificação

Brasileirão tem novo líder pela primeira vez desde abril; veja classificação

O resultado também dá mais tranquilidade ao Vitória para a sequência do Brasileirão. O Leão volta a campo no próximo domingo (13), às 16h, para enfrentar o Mirassol, no Maião, pela 27ª rodada.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Bahia conhece adversário na semifinal do Brasileirão feminino

Bahia conhece adversário na semifinal do Brasileirão feminino
Imagem - Vitória supera o Grêmio no Barradão, encerra sequência de quatro derrotas e se afasta do Z-4

Vitória supera o Grêmio no Barradão, encerra sequência de quatro derrotas e se afasta do Z-4
Imagem - Atacante revelado pelo Vitória é pré-convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira

Atacante revelado pelo Vitória é pré-convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira