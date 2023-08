Autora do gol do título na Copa perdeu pai horas antes: 'Melhor e pior dia'

Olga Carmona comemora o título da Copa do Mundo Feminina. Crédito: Selección Española Femenina de Fútbol/Divulgação

Olga Carmona viveu uma montanha-russa de emoções durante a final da Copa do Mundo Feminina, no último domingo (20). A jogadora foi a autora do gol que deu o título inédito à Espanha, na vitória por 1x0 sobre a Inglaterra. Mas, após a partida, ficou sabendo de uma triste notícia: seu pai havia morrido horas antes. A família da atleta optou por informá-la apenas depois da decisão.



Nesta segunda-feira (21), Olga foi às redes sociais para agradecer pelo apoio que recebeu de torcedores, amigos e familiares. "Não tenho palavras para agradecer todo o amor de vocês. Ontem foi o melhor e o pior dia da minha vida", escreveu a jogadora do Real Madrid.

Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá? pic.twitter.com/U0FKunGdml — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 21, 2023

Na publicação, Olga ainda mandou uma mensagem para o pai: "Sei que você gostaria de me ver curtir esse momento histórico, por isso estarei com meus companheiros, para que de onde você estiver saiba que essa estrela também é sua, pai".

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou a notícia sobre a morte do pai de Olga ainda no domingo (20). A entidade, porém, não divulgou a causa.

"A RFEF lamenta profundamente comunicar o falecimento do pai de Olga Carmona. A jogadora foi informada da triste notícia após o final da Copa do Mundo. Mandamos nosso abraço mais sincero a Olga e sua família em um momento de profunda dor", diz parte do comunicado.