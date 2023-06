Ayrton Lucas e Joelinton serão titulares do Brasil contra Guiné

A seleção brasileira que enfrenta Guiné neste sábado (17), às 16h30 de Brasília, em Barcelona, terá dois novatos entre os 11 titulares: o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, e o agora meio-campista Joelinton, do Newcastle. A dupla, convocada pela primeira vez para vestir as cores da equipe nacional, treinou mais uma vez no time principal nesta sexta-feira (16).



Em grande fase no Flamengo, Ayrton Lucas ganhou a preferência do técnico Ramon Menezes. Ele tinha a concorrência de Alex Teles, que atua na Europa e já esteve muitas vezes na seleção, e que pode ser opção para o jogo de terça-feira, diante do Senegal.