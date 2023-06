Ayrton Lucas é testado por Ramon como titular da Seleção

Contando pela primeira vez com grupo completo na seleção brasileira, o técnico Ramon Menezes testou mudança na defesa da equipe, em preparação para o amistoso com Guiné, no sábado (17), em Barcelona. O treinador interino do time nacional escalou Ayrton Lucas no lugar de Alex Telles na atividade desta quarta-feira (14).



A entrada do jogador do Flamengo entre os 11 possíveis titulares para o amistoso foi a única alteração em relação ao treino de terça. O time foi formado com Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Paquetá; Rodrygo, Richarlison e Vinicius Júnior.