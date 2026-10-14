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Bahia abre concurso para torcedor desenhar camisa de 2027; saiba como se inscrever

Com o tema “Fonte de Memórias”, em homenagem à Fonte Nova, disputa vai definir o uniforme exclusivo dos sócios do Esquadrão do ano que vem

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:50

Concurso camisa do Sócio Esquadrão 2027
Concurso camisa do Sócio Esquadrão 2027 Crédito: Divulgação/ECB

Os torcedores do Bahia têm a chance de assinar uma camisa oficial do clube. Estão abertas, até 21 de outubro, as inscrições para o concurso “Camisa do Sócio Esquadrão 2027”, que vai escolher o uniforme exclusivo dos associados do Tricolor para a próxima temporada.

Nesta edição, os participantes devem criar o design a partir do tema “Fonte de Memórias”. A proposta é homenagear a Fonte Nova, casa do Bahia e cenário de momentos marcantes da história do clube. O concurso é realizado todos os anos desde 2018.

Ranking das camisas mais caras da Série A do Campeonato Brasileiro

1º – Flamengo – R$ 799,99 por Divulgação
2º – Atlético-MG – R$ 749,99 por Divulgação
2º – Corinthians – R$ 749,99 por Divulgação
2º – Vasco – R$ 749,99 por Divulgação
5º – Palmeiras – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Bahia – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Fluminense – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Grêmio – R$ 599,99 por Divulgação
5º – São Paulo – R$ 599,99 por Divulgação
10º – Athletico-PR – R$ 499,99 por Divulgação
10º – Santos – R$ 499,99 por Divulgação
12º – Cruzeiro – R$ 449,99 por Divulgação
12º – Internacional – R$ 449,99 por Divulgação
14º – RB Bragantino – R$ 429,99 por Divulgação
15º – Mirassol – R$ 429,90 por Divulgação
16º – Botafogo – R$ 419,99 por Divulgação
17º – Coritiba – R$ 399,99 por Divulgação
18º – Chapecoense – R$ 359,90 por Divulgação
19º – Vitória – R$ 329,99 por Victor Ferreira/EC Vitória
19º – Remo – R$ 329,99 por Divulgação
1 de 20
1º – Flamengo – R$ 799,99 por Divulgação

Como participar

Qualquer pessoa pode se inscrever. Para isso, é preciso desenvolver a arte sobre o mockup oficial disponibilizado pelo Bahia, que também fornece os arquivos do escudo e da marca Sócio Esquadrão. Os dois elementos são de uso obrigatório no projeto. O material, junto com o regulamento completo, está disponível no site oficial do clube.

Com o desenho pronto, o participante deve enviá-lo para o e-mail concurso@esporteclubebahia.com.br, em PDF ou JPEG, com tamanho máximo de 5 MB. A mensagem precisa trazer também nome completo, CPF, RG e telefone. Cada torcedor pode inscrever apenas um modelo.

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Como será a escolha

A definição da camisa vencedora acontece em duas fases. Primeiro, um júri interno do Bahia avalia todos os projetos recebidos e seleciona até cinco finalistas. Depois, os modelos escolhidos vão para votação popular, e o público decide qual deles será o uniforme dos sócios do Esquadrão em 2027.

Tags:

Bahia

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