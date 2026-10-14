MANTO DOS SÓCIOS

Bahia abre concurso para torcedor desenhar camisa de 2027; saiba como se inscrever

Com o tema “Fonte de Memórias”, em homenagem à Fonte Nova, disputa vai definir o uniforme exclusivo dos sócios do Esquadrão do ano que vem

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:50

Concurso camisa do Sócio Esquadrão 2027 Crédito: Divulgação/ECB

Os torcedores do Bahia têm a chance de assinar uma camisa oficial do clube. Estão abertas, até 21 de outubro, as inscrições para o concurso “Camisa do Sócio Esquadrão 2027”, que vai escolher o uniforme exclusivo dos associados do Tricolor para a próxima temporada.

Nesta edição, os participantes devem criar o design a partir do tema “Fonte de Memórias”. A proposta é homenagear a Fonte Nova, casa do Bahia e cenário de momentos marcantes da história do clube. O concurso é realizado todos os anos desde 2018.

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Como participar

Qualquer pessoa pode se inscrever. Para isso, é preciso desenvolver a arte sobre o mockup oficial disponibilizado pelo Bahia, que também fornece os arquivos do escudo e da marca Sócio Esquadrão. Os dois elementos são de uso obrigatório no projeto. O material, junto com o regulamento completo, está disponível no site oficial do clube.



Com o desenho pronto, o participante deve enviá-lo para o e-mail concurso@esporteclubebahia.com.br, em PDF ou JPEG, com tamanho máximo de 5 MB. A mensagem precisa trazer também nome completo, CPF, RG e telefone. Cada torcedor pode inscrever apenas um modelo.

Como será a escolha