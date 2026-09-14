Bahia acaba com 'zica' contra o Remo, vence a quarta seguida e volta ao G-4 do Brasileirão

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Pedro Carreiro
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:08
Tchau, Zica! Oi, G-4! Depois de três derrotas e uma eliminação na Copa do Brasil, o Bahia finalmente venceu o Remo na temporada e, de quebra, ainda entrou na zona de classificação direta para a Libertadores. Na noite desta segunda-feira (14), o Esquadrão dominou o Leão do Norte e venceu por 2x1 na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time ainda chegou ao quarto triunfo seguido e estendeu para 11 jogos a sequência invicta no campeonato.
Com controle absoluto do jogo, o Bahia abriu o placar ainda na primeira etapa, com Jean Lucas, e seguiu martelando em busca do segundo gol, que só não veio antes do intervalo graças a boas defesas de Marcelo Rangel e à falta de pontaria dos atacantes tricolores.
Na segunda etapa, o Esquadrão diminuiu o ritmo, viu o Remo crescer na reta final, mas conseguiu se segurar lá atrás e ainda matou o jogo com Juba, que converteu pênalti nos acréscimos. Antes do apito final, Victor Bueno ainda descontou também de pênalti para o Leão do Norte.
Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 46 pontos, ultrapassou o Fluminense, que tem 45, e assumiu a quarta colocação. Agora, o time terá um confronto direto contra o Athletico-PR, que está em terceiro, com os mesmos 46 pontos, mas com uma vitória a mais. As equipes se enfrentam no próximo domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Veja como foi o triunfo do Bahia contra o Remo
Os primeiros minutos de jogo na Fonte Nova foram de dificuldades para o Esquadrão. A equipe de Rogério Ceni tinha problemas para passar pela primeira linha de pressão do Remo, que foi quem chegou primeiro ao ataque. Aos cinco minutos, após cobrança de falta ensaiada, Jajá teve a chance de finalizar da entrada da área, mas carimbou David Duarte.
Depois de alguns minutos com mais dificuldades para sair jogando, porém, o Bahia rapidamente ajustou a saída de bola com o tripé formado por Marcos Victor, David Duarte e Kanu. A equipe passou a encontrar espaços no ataque e abriu o placar praticamente na primeira boa chance que teve.
Aos 19 minutos, o zagueiro Tchamba errou o domínio e Kike Olivera aproveitou para roubar a bola. O uruguaio foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Jean Lucas, que chegou batendo de primeira para estufar as redes.
Em vantagem, o Bahia cresceu no jogo e passou a acumular chances para ampliar. Aos 27 minutos, Erick Pulga serviu Nestor, que invadiu a área e bateu forte de canhota para grande defesa de Marcelo Rangel. Minutos depois, o goleiro do Leão do Norte voltou a aparecer ao defender uma cobrança de falta de Juba e, na sequência, bloquear um chute à queima-roupa de Jean Lucas no rebote.
Enquanto o Remo estava perdido em campo e sequer conseguia encaixar contra-ataques, o Bahia seguia amplamente dominante e acumulando chances para ampliar. Aos 40 minutos, Pulga desviou chute de Kike e carimbou a trave. No lance seguinte, o uruguaio apareceu bem mais uma vez e cruzou para Alejo, que subiu sozinho na pequena área, mas testou para fora.
Campanha do Bahia na Série A
No começo da segunda etapa, o jogo seguiu o mesmo roteiro. O Bahia dominava e criou três boas chances em sequência. Primeiro, aos seis minutos, em ataque rápido, Kike foi à linha de fundo e cruzou na segunda trave para Pulga, que, sozinho, mandou por cima do gol. Depois, foi a vez do brasileiro servir o uruguaio, que soltou uma bomba para defesa de Marcelo Rangel. Por fim, Alejo ainda teve chance de chutar da entrada da área, mas mandou por cima do gol.
Depois do abafa inicial, o Tricolor de Aço diminuiu a rotação e passou a administrar a vantagem em banho-maria. O time chegou a balançar a rede novamente com Kanu, após cobrança de falta alçada na área, mas o tento foi anulado por posição irregular do zagueiro. Depois disso, o Bahia pouco fez por um bom período de jogo.
Por volta dos 25 minutos da segunda etapa, o Remo começou a aproveitar o ritmo mais sonolento do Bahia para colocar as mangas de fora e esboçar uma tentativa de reação. Explorando principalmente os lados do campo e as bolas paradas, o Leão do Norte passou a dar um calor na defesa tricolor, especialmente com o meia Victor Bueno, que arriscou com perigo de fora da área em uma oportunidade e, depois, quase marcou um gol olímpico.
Apesar da pressão do Remo, o Esquadrão soube segurar as pontas lá atrás até conseguir matar o jogo lá na frente. Já nos acréscimos, após pênalti sofrido por Alejo, Juba bateu forte no canto direito de Marcelo Rangel para assegurar o triunfo e recolocar o Bahia no G-4.
Valente, o Remo seguiu batalhando e ainda conseguiu diminuir no apagar das luzes, com Victor Bueno convertendo pênalti cometido por Everton Ribeiro em Gabriel Taliari. Mas já era tarde demais. Os três pontos ficaram em Salvador, com o Bahia, que fez a festa com a torcida após o apito final.
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.
Remo: Marcelo Rangel; Zé Ivaldo, Tchamba (Taliari), Leonel Picco (Zé Welison) e Marlon; Patrick, Galeano (Poveda), Zé Ricardo (Vitor Bueno), Yago Pikachu, Matheus Felipe e Jajá (Alef Manga). Técnico: Léo Condé.
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Público: 34.359
Renda: R$ 980.904,00
Gols: Jean Lucas, Luciano Juba (Bahia); Vitor Bueno (Remo)
Cartões amarelos: Acevedo (Bahia); Matheus Felipe (Remo)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)