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Bahia acerta contratação de volante argentino de 21 anos que estava no futebol europeu

Lautaro López pertence ao Montevideo City Torque e chega ao Esquadrão por empréstimo até o fim da temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 21:04

Lautaro López com a camisa do Lommel SK
Lautaro López com a camisa do Lommel SK Crédito: Divulgação

O Bahia acertou a contratação por empréstimo do volante argentino Lautaro López, de 21 anos. O jogador pertence ao Montevideo City Torque, do Uruguai, e estava emprestado ao Lommel SK, da Bélgica, antes de acertar a chegada ao Esquadrão, onde ficará até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo CORREIO na noite desta quinta-feira (3).

A chegada do meio-campista faz parte de uma movimentação interna do Grupo City, que administra o futebol do Bahia. Na Cidade Tricolor, Lautaro López será integrado ao elenco profissional e acompanhado pela comissão técnica de Rogério Ceni ao longo dos próximos meses, quando seu desempenho será avaliado para definir pela permanência no clube ou retorno ao Montevideo City Torque.

As contratações mais caras da história do Bahia

Lucho Rodríguez foi contratado junto ao Liverpool-URU por R$ 65 milhões em 2024 por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Sanabria foi contratado junto ao Al Ain-EAU por R$ 32 milhões em agosto de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luiz Gustavo foi contatado junto ao Vasco por R$ 32 milhões em agosto de 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Erick foi contratado junto ao Atlhetico-PR por R$ 28,7 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Ramos Mingo foi contado junto ao Defensa y Justicia-ARG por R$ 27,4 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Caio Alexandre foi contratado junto ao Fortaleza por R$ 24,3 milhões em 2024 por Letícia Martins/ EC Bahia
Jean Lucas foi contrato junto ao Santos por R$ 24,2 milhões em 2024 por Tiago Caldas/EC Bahia
Erick Pulga foi contratado junto ao Ceará por R$ 18,8 milhões no começo de 2025 por Catarina Brandão/EC Bahia
Jhoanner Chávez foi contratado junto ao Indepiendente del Valle-EQU por R$ 18 milhões em 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Michel Araújo foi contratado junto São Paulo por R$ 17,3 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Román Gómez foi contratado junto ao Estudiantes por R$ 16,1 milhões em janeiro de 2026 por Divulgação
Cauly foi contratado junto ao Ludogorets-BUL por R$ 13,8 milhões em 2023 por Letícia Martins/EC Bahia
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Lucho Rodríguez foi contratado junto ao Liverpool-URU por R$ 65 milhões em 2024 por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

O modelo é semelhante ao utilizado anteriormente pelo Grupo City com outros jogadores. Em 2023, por exemplo, o atacante Arthur Sales chegou ao Bahia por empréstimo, também vindo do Lommel SK, e disputou 14 partidas, com quatro gols marcados.

Natural de Buenos Aires, Lautaro López iniciou a formação nas categorias de base do Vélez Sarsfield, mas foi no Defensa y Justicia que fez sua estreia como profissional. O primeiro jogo pela equipe argentina aconteceu em 2023, quando o volante tinha 18 anos.

No ano seguinte, o jogador passou a integrar a estrutura do Grupo City. O Montevideo City Torque adquiriu o atleta, que permaneceu no futebol uruguaio por duas temporadas e acumulou 52 partidas pelo clube.

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A experiência mais recente de López foi na Europa. No começo do ano, o volante foi cedido ao Lommel, da Bélgica, também integrante do Grupo City. Pelo clube belga, participou de 33 jogos na temporada e registrou duas assistências.

Agora, o argentino terá sua primeira experiência no futebol brasileiro e será o 10º estrangeiro integrado ao elenco principal do Bahia. A quantidade exige atenção por causa da regra do Campeonato Brasileiro, que permite a cada clube relacionar no máximo nove atletas estrangeiros por partida.

Tags:

Bahia

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