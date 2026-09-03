NOVO REFORÇO

Bahia acerta contratação de volante argentino de 21 anos que estava no futebol europeu

Lautaro López pertence ao Montevideo City Torque e chega ao Esquadrão por empréstimo até o fim da temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 21:04

Lautaro López com a camisa do Lommel SK Crédito: Divulgação

O Bahia acertou a contratação por empréstimo do volante argentino Lautaro López, de 21 anos. O jogador pertence ao Montevideo City Torque, do Uruguai, e estava emprestado ao Lommel SK, da Bélgica, antes de acertar a chegada ao Esquadrão, onde ficará até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo CORREIO na noite desta quinta-feira (3).

A chegada do meio-campista faz parte de uma movimentação interna do Grupo City, que administra o futebol do Bahia. Na Cidade Tricolor, Lautaro López será integrado ao elenco profissional e acompanhado pela comissão técnica de Rogério Ceni ao longo dos próximos meses, quando seu desempenho será avaliado para definir pela permanência no clube ou retorno ao Montevideo City Torque.

As contratações mais caras da história do Bahia 1 de 12

O modelo é semelhante ao utilizado anteriormente pelo Grupo City com outros jogadores. Em 2023, por exemplo, o atacante Arthur Sales chegou ao Bahia por empréstimo, também vindo do Lommel SK, e disputou 14 partidas, com quatro gols marcados.

Natural de Buenos Aires, Lautaro López iniciou a formação nas categorias de base do Vélez Sarsfield, mas foi no Defensa y Justicia que fez sua estreia como profissional. O primeiro jogo pela equipe argentina aconteceu em 2023, quando o volante tinha 18 anos.

No ano seguinte, o jogador passou a integrar a estrutura do Grupo City. O Montevideo City Torque adquiriu o atleta, que permaneceu no futebol uruguaio por duas temporadas e acumulou 52 partidas pelo clube.

A experiência mais recente de López foi na Europa. No começo do ano, o volante foi cedido ao Lommel, da Bélgica, também integrante do Grupo City. Pelo clube belga, participou de 33 jogos na temporada e registrou duas assistências.