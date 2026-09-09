NEGÓCIO FECHADO

Bahia acerta venda de Mingo para o futebol mexicano por R$ 51 milhões

Argentino foi negociado com o Club América e Tricolor ainda manterá 20% dos direitos econômicos do zagueiro

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:20

Ramos Mingo Crédito: Rafael Ribeiro/ECB

O Bahia acertou a venda do zagueiro Ramos Mingo ao Club América, do México, por 10 milhões de dólares (R$ 51 milhões). O Tricolor de Aço ainda manterá 20% dos direitos econômicos do atleta em caso de uma negociação futura. As informações sobre o acerto foram divulgadas pelo ge e confirmadas pelo CORREIO.

Com a janela de transferências aberta até esta sexta-feira (11), tanto no México quanto no Brasil, o negócio avançou nos últimos dias e será formalizado após Mingo passar pelos exames médicos no clube mexicano.

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Apesar da saída de Mingo, o Esquadrão não deve buscar uma reposição no mercado. O movimento pode abrir espaço para o zagueiro espanhol Marco Moreno, contratado por 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) no início de julho e relacionado para apenas quatro partidas desde então, sem ainda ter entrado em campo pelo clube.

Além do espanhol, o técnico Rogério Ceni conta com David Duarte, Marcos Victor, Kanu e os jovens Fredi e Luiz Gustavo como opções para montar a zaga tricolor.

Passagem de Mingo pelo Bahia

Mingo chegou ao Bahia no início de 2025, vindo do Defensa y Justicia, e assinou contrato até 2029. A contratação custou 4,5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões) aos cofres do clube.