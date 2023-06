Diretor de futebol, Cadu Santoro é o responsável pelas contratações no Bahia. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Os clubes das séries A e B do Brasileirão poderão reforçar os seus elencos a partir da próxima segunda-feira, quando será aberta a segunda janela de transferências no país. As equipes terão até o dia 2 de agosto para inscrever novos atletas e, no Bahia, há expectativa pela chegada de jogadores. O time está em 14º lugar no Brasileirão.



Até o momento o clube tem adotado cautela e sigilo nas negociações. Por enquanto, o principal alvo é o lateral direito Gilberto, do Benfica.

O jogador está acertado com o Esquadrão, mas o clube baiano ainda negocia com os portugueses sobre os valores da transferência em definitivo do atleta de 30 anos.

Além da lateral direita, a diretoria pretende reforçar outros setores. O técnico Renato Paiva, no entanto, freou a possível empolgação de parte da torcida e avisou que a ideia é aproveitar a janela para fazer contratações pontuais e sem loucuras.

“É um pouco olhar para a janela e aproveitar o que se pode fazer. Não se vai entrar em loucuras. Nenhum grupo faz isso com nenhuma equipe, a não ser com o Manchester City. Estamos todos com os pés no chão. O planejamento nunca é fechado no futebol, sempre é revisado ao longo do tempo. Estamos fazendo isso. Estamos olhando as oportunidades do mercado para as necessidades e vamos ter calma e tranquilidade”, comentou o treinador.

“Quando abrir o mercado, que já se possa trazer um ou outro jogador para trabalhar o mais rápido possível. Timing não é controlável por nós. É o entendimento de quem compra, quem vende. É questão de aguardar, mas as coisas estão sendo trabalhadas e pensadas”, completou.

O clube tem pré-contrato assinado com o atacante Luciano Juba, do Sport, para que ele se apresente no dia 1º de setembro, após o fim do vínculo com os pernambucanos. O Bahia negocia a antecipação, ao que o Sport está aberto a fazer a depender da compensação financeira.

Carências

Apesar de o Bahia não revelar quais posições vai atacar no mercado, o elenco que disputa o Brasileirão e a Copa do Brasil tem carências. A principal delas está nas laterais.

A chegada de Gilberto fecharia a lacuna do lado direito. Cicinho e André não engrenaram no setor, e Jacaré, que estava atuando improvisado, está machucado.

Do lado esquerdo, Chávez também não supriu as expectativas. Com Matheus Bahia machucado, o equatoriano tem revezado a titularidade com o garoto Ryan.

No meio-campo, o Bahia pode pensar em um volante com maior poder de marcação para se juntar a Rezende e Acevedo. Na primeira janela o clube tentou o retorno de Gregore, hoje no Inter Miami, mas a negociação não avançou.

Não será surpresa se a diretoria contratar um meia para disputar posição com Cauly, já que Daniel e Mugni perderam espaço. No plano ideal, o time precisa ainda de mais um ponta, além de um centroavante, pois Everaldo e Mingotti não empolgaram.