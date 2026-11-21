FIM DE CICLO

Bahia afasta Willian José até o fim da temporada e não renovará contrato após polêmica com o Nordeste

Atacante não é relacionado desde outubro, quando compartilhou vídeo que chamou o Nordeste de “câncer do país”; caso provocou reação da torcida, nota oficial do clube e investigação do Ministério Público

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 12:31

Willian José compartilhou vídeo que ataca nordestinos Crédito: Reprodução

O atacante Willian José não deve mais entrar em campo pelo Bahia nesta temporada e o CORREIO confirmou que ele não terá o contrato renovado para 2027. O vínculo do jogador com o clube termina em dezembro, mas a decisão de não estender o acordo já está tomada. O centroavante está fora da lista de relacionados do técnico Rogério Ceni há quatro partidas consecutivas e não atua desde outubro.

A situação do atleta ganhou repercussão após ele compartilhar, em 25 de outubro, um vídeo com ataques à população nordestina. A publicação foi feita depois do segundo turno das eleições presidenciais e provocou uma onda de críticas de torcedores, principalmente pelo conteúdo xenofóbico da gravação e pelo fato de o próprio jogador ser nordestino.

Willian José 1 de 20

Segundo informações divulgadas pelo ge, Willian José não será mais aproveitado até o encerramento da temporada. A decisão de não renovar o contrato, no entanto, já havia sido tomada anteriormente. A polêmica se somou à perda de espaço do atacante no elenco.

Chamou Nordeste de “câncer do país”

A controvérsia começou quando o jogador compartilhou nos stories do Instagram um vídeo do influenciador Emerson Barreto. Na gravação, o homem criticava o resultado das eleições presidenciais, afirmava que pretendia deixar o Brasil e atacava os nordestinos, associando a votação expressiva de Luiz Inácio Lula da Silva na região à dependência de benefícios sociais.

Durante o discurso, o influenciador chamou o Nordeste de “câncer desse país” e utilizou ofensas contra os moradores da região. A publicação provocou indignação entre torcedores do Bahia, que cobraram explicações do atacante e um posicionamento da diretoria. Parte da torcida chegou a pedir a rescisão do contrato.

A repercussão também foi ampliada pela origem do jogador. Aos 34 anos, Willian José nasceu em Porto Calvo, no litoral norte de Alagoas, e é nordestino. Inicialmente, ele tentou explicar o compartilhamento afirmando que sua intenção era criticar a atuação dos políticos e cobrar melhorias em áreas como educação, saúde, segurança e qualidade de vida.

Na primeira manifestação, o atacante escreveu que era nordestino, que sua família também era da região e que conhecia as dificuldades enfrentadas pela população. A justificativa, porém, não encerrou as críticas, já que ele não havia pedido desculpas nem mencionado diretamente a expressão ofensiva utilizada no vídeo.

Bahia repudiou xenofobia e MP abriu investigação

Em 27 de outubro, o Bahia divulgou uma nota oficial sobre o episódio, sem citar diretamente o nome do jogador. O clube afirmou que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito e informou que a situação havia sido tratada internamente com o atleta.

O comunicado também reforçou a ligação histórica da instituição com o Nordeste e destacou o compromisso com a defesa da região, de sua cultura e de sua identidade. O diretor de futebol Cadu Santoro classificou a atitude do atacante como um “erro grave”. Na ocasião, o clube não detalhou quais medidas haviam sido adotadas.

No dia seguinte, 28 de outubro, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um procedimento para apurar uma possível prática de xenofobia. A investigação ficou sob responsabilidade da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. A abertura do procedimento não significa que houve crime: o órgão busca reunir informações para avaliar se o caso pode resultar em alguma medida judicial ou ser arquivado.

Jogador pediu desculpas após repercussão

Na noite de 29 de outubro, quatro dias depois de compartilhar o vídeo, Willian José publicou uma nova nota nas redes sociais, desta vez com um pedido de desculpas. O atacante reconheceu que havia cometido um erro e afirmou ter orgulho de suas raízes alagoanas. “Não sou e nunca fui xenofóbico. Tenho orgulho de ser nordestino e jamais teria a intenção de diminuir ou desrespeitar a terra e o povo de onde venho”, escreveu.