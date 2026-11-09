Bahia antecipa volta de atacante de 19 anos que estava em SAF de R$ 400 milhões na Série B

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Carol Neves
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:50
O Bahia acertou com o Avaí a volta de Caio Suassuna antes do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante de 19 anos estava emprestado ao clube catarinense até o encerramento da competição, mas as duas equipes chegaram a um acordo para antecipar o retorno.
Caio foi titular em sete das oito partidas que disputou pelo Avaí. O único gol da passagem, marcado contra o Londrina, na 32ª rodada, foi também o primeiro da carreira profissional do atacante. Ele fez seu último jogo pelo time diante do Náutico e já ficou fora da lista de relacionados para a vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, no sábado (7).
Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia
Antes de ser emprestado ao Avaí, Caio Suassuna disputou seis partidas pelo time principal do Bahia em 2026, sem marcar gols. A estreia foi contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano, competição em que fez quatro jogos. O atacante também entrou em campo contra o Remo, pela Copa do Brasil, e diante do Grêmio, na Série A. Pelo sub-20 do Esquadrão, somava 15 gols e duas assistências em 23 partidas na temporada quando foi emprestado.
Caio Suassuna é sobrinho-neto do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, autor de O Auto da Compadecida. Em entrevista coletiva em maio, o atacante falou sobre a importância do tio-avô para a cultura nordestina e disse que deseja ser reconhecido pela própria trajetória. “Mas eu quero construir minha história no futebol e que o pessoal conheça quem é Caio Suassuna”, afirmou.
SAF de R$ 400 milhões
Em julho, os sócios do Avaí aprovaram a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a proposta de R$ 400 milhões da Kactus Capital para assumir 90% das ações. O negócio prevê que a gestora assuma as dívidas do clube e invista no futebol profissional, nas categorias de base e na infraestrutura.
A operação ainda estava em fase de formalização em 4 de novembro, quando o presidente do Avaí, Bernardo Pessi, informou que os contratos estavam próximos da assinatura. A Kactus já havia aportado mais de R$ 5 milhões e reafirmou que seguiria com o projeto mesmo em caso de rebaixamento do clube à Série C.