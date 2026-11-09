RETORNO

Bahia antecipa volta de atacante de 19 anos que estava em SAF de R$ 400 milhões na Série B

Caio Suassuna deixa o Avaí antes do fim da Série B, competição em que marcou seu primeiro gol como profissional

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:50

Caio Suassuna Crédito: Divulgação

O Bahia acertou com o Avaí a volta de Caio Suassuna antes do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante de 19 anos estava emprestado ao clube catarinense até o encerramento da competição, mas as duas equipes chegaram a um acordo para antecipar o retorno.

Caio foi titular em sete das oito partidas que disputou pelo Avaí. O único gol da passagem, marcado contra o Londrina, na 32ª rodada, foi também o primeiro da carreira profissional do atacante. Ele fez seu último jogo pelo time diante do Náutico e já ficou fora da lista de relacionados para a vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, no sábado (7).

Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia 1 de 6

Antes de ser emprestado ao Avaí, Caio Suassuna disputou seis partidas pelo time principal do Bahia em 2026, sem marcar gols. A estreia foi contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano, competição em que fez quatro jogos. O atacante também entrou em campo contra o Remo, pela Copa do Brasil, e diante do Grêmio, na Série A. Pelo sub-20 do Esquadrão, somava 15 gols e duas assistências em 23 partidas na temporada quando foi emprestado.

Caio Suassuna é sobrinho-neto do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, autor de O Auto da Compadecida. Em entrevista coletiva em maio, o atacante falou sobre a importância do tio-avô para a cultura nordestina e disse que deseja ser reconhecido pela própria trajetória. “Mas eu quero construir minha história no futebol e que o pessoal conheça quem é Caio Suassuna”, afirmou.

SAF de R$ 400 milhões

Em julho, os sócios do Avaí aprovaram a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a proposta de R$ 400 milhões da Kactus Capital para assumir 90% das ações. O negócio prevê que a gestora assuma as dívidas do clube e invista no futebol profissional, nas categorias de base e na infraestrutura.