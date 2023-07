Bahia anuncia a contratação do goleiro Adriel, do Grêmio

Goleiro Adriel estava no Grêmio e vai defender o Bahia. Crédito: Reprodução/EC Bahia

Agora é oficial: o goleiro Adriel, de 22 anos, é o novo reforço do Bahia. O anúncio da contratação aconteceu nesta quinta-feira (27). O jogador assinou contrato de empréstimo até junho de 2024, com opção de compra.



"Adriel é um goleiro que a gente entende ter um potencial muito grande para o futuro. Ainda jovem, já demonstrou nível de desempenho elevado em jogos na Série A, destacou-se nas finais do Campeonato Gaúcho e tem um perfil de atuação interessante, que nos chamou atenção", avaliou o diretor de futebol Cadu Santoro.

Baiano de Ilhéus, Adriel foi formado na base do Grêmio, clube com o qual tem contrato. O jogador é considerado uma joia da equipe gaúcha. Ele iniciou a atual temporada como titular e foi peça importante na conquista do campeonato estadual, mas perdeu espaço após atos de indisciplina.

Adriel teria chegado atrasado em alguns treinos, e concedeu entrevista para um podcast sem o consentimento do clube, o que desagradou a direção do Grêmio e o técnico Renato Gaúcho. Por conta disso, ele foi para o banco de reservas.

Com o interesse do Bahia, o goleiro pediu para ser liberado e foi atendido. No tricolor, ele disputará a posição de titular com Marcos Felipe, atual dono da meta. O Esquadrão conta ainda com Mateus Claus, Danilo Fernandes e o garoto Tiago.

Do trio de reservas, Danilo Fernandes está em recuperação de lesão. Ele voltou a atuar após quase nove meses em tratamento de uma cirurgia no joelho, mas no primeiro jogo sofreu uma lesão muscular.