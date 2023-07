Bahia anuncia a contratação do lateral esquerdo Camilo Cándido

Lateral Camilo Cándido foi oficialmente anunciado pelo Bahia. Crédito: Felipe Oliveira

O Bahia oficializou a contratação do lateral esquerdo uruguaio Camilo Cándido, de 28 anos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18). O jogador pertence ao Nacional-URU, e assinou contrato de empréstimo válido até julho de 2024, com opção de compra.



O lateral já está integrado ao elenco do Bahia e treinou com os companheiros nesta terça-feira. Como estava jogando normalmente no Uruguai, ele depende apenas da regularização para ficar à disposição no duelo contra o Corinthians, neste sábado (22), às 18h30, na Fonte Nova, pelo Brasileirão.

“Camilo vem trazendo experiência, além de solidez e equilíbrio, para a posição no nosso elenco. Um jogador com convocação à seleção de seu país, que também faz outras funções em campo, e eleito um dos melhores da temporada passada no Uruguai”, disse o diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro.

Formado no Rampla Juniors, Camilo Cándido fez a carreira praticamente toda no seu país. No Bahia, ele reencontrará o compatriota Nicolás Acevedo. Os dois foram companheiros no Liverpool-URU.

Em 2021, o jogador foi convocado para a disputa da Copa América, no Brasil. Ele ficou apenas no banco de reservas e não atuou pela seleção uruguaia na competição.

A chegada de Camilo Cándido é uma tentativa do Bahia de corrigir o problema da lateral esquerda. Atualmente o tricolor conta com Chávez, Ryan e Matheus Bahia. O equatoriano foi contratado com expectativa de ser o titular e custou cerca de R$ 18 milhões aos cofres do Esquadrão, mas não conseguiu vingar.

Chávez tem revezado a titularidade com Ryan. Já Matheus Bahia viveu um período na equipe sob o comando de Renato Paiva, mas se machucou e ficou cerca de dois meses afastado. O lateral já está à disposição.